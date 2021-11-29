A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-67 yendi.

Çekişmeli başlayan maçın 5. dakikasını Büyük Britanya 10-8 önde geçti. Hücumlarda üst üste hata yapan milli takım karşısında Büyük Britanya pota altını iyi kullandı ve Lautier-Ogunleye'nin basketiyle 8. dakikada farkı 13 sayıya (23-10) çıkardı. Kalan bölümde pota altını Metecan Birsen ile iyi kullanan A Milli Takım, 1. periyot sonunda farkı 7 sayıya indirdi: 16-23.

Maçın ikinci periyodunda atletik oyunculardan kurulu rakibi karşısında tempoyu düşüren A Milli Takım, daha kontrollü hücumlarla top kayıplarını da azalttı. Topu iyi çevirip doğru şutu yakalayan milliler, Buğrahan'ın üç sayılık basketiyle 13. dakikada 25-23 öne geçti. Büyük Britanya'nın alan savunması karşısında zorlanmaya başlayan ve tekrar acele atışlara yönelen milli takım, 16. dakikada Olaseni'nin basketine engel olamadı ve 32-27 geriye düştü. Larkin'in hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla tekrar toparlanan Türkiye, Melih'in basketiyle 19. dakikada 35-35 beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı da 37-37 beraberlikle tamamlandı.

Faul atışlarından 5 sayı bulan milli takım, 22. dakikada 42-37 üstünlük yakaladı. Alan savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı vermeyen A Milli Takım özellikle Buğrahan ile iyi organize oldu ve Melih'in basketiyle 27. dakikada farkı 14 sayıya (60-46) çıkardı. Muhsin'in beş faulle kenarda olduğu, Furkan'ın da dördüncü faulüne ulaştığı son bölümde konsantrasyon bozukluğu yaşayan milli takım, rakibinin sayılarına engel olamasa da 3. periyodu 60-54 önde geçti.

Son periyotta Larkin ile üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, rakibini 84-67 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Belarus karşısında alınan yenilginin ardından Büyük Britanya maçının öneminin arttığına dikkati çekerek, "Hepimizin bir amacı var. Her zaman dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmak istiyoruz. Maça biraz heyecanlı başlamış olabiliriz ama sonunda herkesin devreye girmesiyle ve özellikle ikinci yarıdaki iyi oyunumuzla güzel galibiyet aldık." dedi.

Teknik heyeti ve oyuncuları mücadelelerinden dolayı kutlayan Türkoğlu, "Herkes üzerine düşenin en iyisini yaptı, inşallah böyle devam ederiz. Milli takım anlamında hem erkeklerde hem kadınlarda çıkış yakalamamız gerekiyor. İnşallah şubat ayında da güzel galibiyet alıp, istediğimiz yere milli takımı taşırız." ifadelerini kullandı.

Taraftarların da milli takıma büyük destek verdiğini belirten Türkoğlu, "Hem salonda hem televizyonlarının başında milli takımımıza destek verdiklerini biliyoruz. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Uzun bir aradan sonra dolu tribünlere oynamak hem bizleri hem de sporcularımızı mutlu etti. Onların enerjisini milli takım olarak her zaman hissetmişizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncuların zorlu süreçte iyi niyetle oynamaya çalıştığını vurgulayan Türkoğlu, şunları söyledi:

"Öyle bir süreç ile karşı karşıyayız ki sporcu arkadaşlarımızı anlamaya çalışıyoruz. Fikstürden dolayı zaman zaman 5 gün içinde tam takım antrenman yapamıyoruz. Maalesef Avrupa Ligi ile FIBA arasındaki çekişme Avrupa basketbolunu her geçen gün daha kötü noktaya getiriyor. Bu çekişmenin sonuçlanması gerektiğine inanan insanlarız. Herkes milli takım formasını ayrı tutmuştur ve giymek istemiştir. 5 günlük süreçte hayatlarında ilk defa milli takımda olmuş arkadaşlardan bazen çok şeyler beklediğimiz oluyor. Maalesef bu elimizde olan bir şey değil. Onlar da bunun bilincinde. Herkes iyi niyetle sahaya çıkıp mücadele ediyor."

Sıkışık takvimden dolayı zaman zaman bazı oyuncuları beklemedikleri pozisyonlarda oynatmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Türkoğlu, "Bu süreçte oyunculardan çok şey beklediğimiz olabiliyor. Larkin ve Buğrahan'ın aynı takımda olması zaman zaman güzel asistlere vesile oldu. Metecan da güzel performans gösterdi. Uzunlarımız iyi mücadele etti. Bazıları beş faul aldı ama az süre alandan çok süre alan oyuncuya kadar herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Artık kimsenin bahanesi yok, olmaması gerekir. Buraya geldiklerinde mücadelenin en üst seviyede olması gerektiğinin farkındalar." diyerek sözlerini tamamladı.

Ene: Ev sahibi olmanın getirdiği avantajı kullandık

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Orhun Ene, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Büyük Britanya karşısında önemli bir galibiyet aldık ama biz bugün de iyi oynamadık. Kötü başladığımız ama sonrasında reaksiyon verdiğimiz bir maç oldu. Ev sahibi olmanın getirdiği avantajı kullandık." dedi.

Ritim yakalayamadıklarını belirten Ene, "Burada kazanmamız bir şeyi telafi etmedi. Belarus maçını unutmuyoruz. Deplasman galibiyetine ihtiyacımız var. Takımın karakteri güzel. Bu karşılaşmada iki karar verici oyuncu bizimleydi. Melih ve Shane Larkin'in katkısı önemliydi. Ama onlar da olmasa iki maç arasında bu kadar fark olmamalıydı. Kazandığımız için seviniyoruz ama deplasmanda kaybettiğimiz Belarus maçı için de üzülmemiz gerekiyor. Buralarda daha iyi olmak için daha doğru mesajlar almamız lazım. Galibiyetler çabuk geçse de mağlubiyetler kalıcı oluyor. İnsan da daha çok şey öğreniyor." diye konuştu.

Türk oyuncuların bu sistemde ve ritimde kalmasının zor olduğuna dikkati çeken Ene, "Tolga ve Metecan inişler çıkışlar yaşıyor. Buğrahan çok değerli bir oyuncu. Onların da ayrı hazırlık yapması gerekiyor. Kulüp ortamlarında bu oyuncular yeterli süre alamasa da daha fazla hazırlık yapmaları gerekiyor. Kimsenin niyeti kötü değil ama en fazla mağdur olan da milli takım. Avrupa Ligi'ne giden oyuncuları alma ve antrenman yapma şansımız yok. Bu kadar kısa sürede bu kadar tecrübeli oyuncuyla herkesin hazır gelmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Buğrahan: "Halkımızın önünde oynamayı özlemiştik"

Maçta ürettiği sayılar ve yaptığı asistlerle galibiyette büyük rol oynayan Buğrahan Tuncer ise Belarus karşısında çok kötü oynadıklarını hatırlatarak, "Kendi açımdan da kötü basketbol oynadım. Herkesten özür diliyorum. Bu karşılaşma telafi maçıydı. Belarus belki de gruptan çıkamayacak. Halkımızın önünde oynamayı özlemiştik. Bu seyirci önünde kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Hafif bir sakatlığının olduğunu ve hala fiziksel olarak çok iyi durumda olmadığını belirten Buğrahan, "Ama halkımızın önünde bu karşılaşmada öz güvenle oynadım. Bugün de maça iyi başlayamadık. İyi bir yerde sahneye çıktım. Sonrasında Larkin ve Melih’in oyunları, Metecan’ın da katkısı oldu. Çok yetenekli bir takımız ama güven eksikliğimiz var. Belki bize güvenilmiyor ya da biz o güveni veremiyoruz. İlerde belki de daha iyi boyutlara gidecek." diye konuştu.