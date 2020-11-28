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Spor A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Hollanda
Spor

A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Hollanda

Ay-yıldızlı takım, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki dördüncü maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-28 10:58:32 -
A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Hollanda

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın Hollanda'nın yanı sıra Hırvatistan ve İsveç ile yer aldığı grupta, dördüncü maçlar da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Türkiye ile Hollanda arasındaki müsabakada saat 17.00'de başlayacak. Bu maçtan sonra saat 20.00'de ise İsveç ile Hırvatistan karşılaşacak.

Elemelerdeki ilk üç maçını kaybeden A Milli Takım, grupta son sırada bulunuyor. Ay-yıldızlı takım, ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında İsveç'e 87-80, üçüncü maçında da Hırvatistan'a 79-62 yenildi.

Üç maçını da kazanan Hırvatistan'ın liderlik koltuğunda oturduğu grupta, Hollanda 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 2 yenilgisi olan İsveç ise üçüncü sırada bulunuyor.

İlk üç sırada yer alacak takımların Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edeceği grupta puan durumu şöyle:

TakımlarO G M A Y P
1. Hırvatistan3302201776
2. Hollanda3212092105
3. İsveç3122192304
4. Türkiye3032072383


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