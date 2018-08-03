''99'da Oktar tutuklandı, deprem oldu. 2018'de tutuklandı, kanlı ay tutulması oldu'' Tepki çeken açıklamalar!

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonun yankıları sürerken, Oktar'ın doktor abisi Kenan Oktar tepki çeken açıklamalarda bulundu. Abisi şarlatan Oktar'ı savunmak için Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i (sas) ve diğer tasavvuf büyüklerini yalanlarına alet etmekten geri durmayan Kenan Oktar, iki büyük doğa olayını da abisine yapılan operasyonlara bağladı.

99'DA DEPREM OLDU, BU SEFER KANLI AY TUTULMASI

Oktar'ın abisi Kenan Oktar, Beyaz TV'de katıldığı canlı yayında şu açıklamaları yaptı:

''Ben size örnek vereyim bakın; (...) bir kaç gün önce kanlı ay tutulması oldu. Eeesi iyilik; bundan sonraki zamanlarda bütün dünya çapında muazzam bazı felaketler gelmeye başlayacak. Yani bakın şimdi siz hiç dikkat etmiyor musunuz? 1999'da Adnan Oktar ve arkadaşları tutuklandığında, tam hapse konacakken İstanbul'da korkunç bir deprem oldu. Bunun hiç farkına vardınız mı? Dünya çapında bazı felaketler olacak. Bazı olaylar olacak. Bunu hocamız önceden de söyledi.''

Oktar'ın açıklamaları büyük tepki çekti.