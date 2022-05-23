97 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ çıktı! 'Koltuk değişikliği hayatımı kurtardı'

22 Mayıs 2021‘de yaşanan uçak kazasında, 99 kişiyi taşıyan bir Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) yolcu uçağı Karaçi'ye düştü. Kazada 97 kişi hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulan Zafar Masud, hayatını kurtaran olayın, son dakikada gerçekleşen koltuk değişikliği olduğunu söyledi.

Zafer Masud kazadan sonra ulusal düzeyde yolcu güvenliğini artıran hiçbir şeyin olmamasından da şikayet etti. Pakistan Havayollarına ait yolcu uçağı Karaiçi’de bir yerleşim yerine düştü. 97 kişinin öldüğü kazada hayatta kalan Zafar Masud bunu koltuk değiştirmeye borçlu olduğunu söyledi. Masud, pencere kenarındaki koltuktan koridor kenarında bir koltuğa değişmesinin kazada hayatta kalmasında etkili olduğunu söyledi. Koltuğunu değiştirdiği kişi ise kazada hayatını kaybedenler arasındaydı.

The Telegraph’ta yer alan habere göre, Masud "Hayatta kalmamda o koltuğun konumunun çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum" dedi. Zafar Masud, kazadan sorna da yolcu güvenliğini artırmak için ulusal düzeyde hiçbir şeyin değişmediğini belirtti.

Masud, "İç hatlardaki uçuş standartlarını uluslararası standartlarla aynı seviyeye getirmemiz, kazaları ve sonrasındaki durumları ele almak için standart prosedürleri uygulamamız gerektiğine inanıyorum. Daha iyi güvenlik standartları sağlamak için tüm ekosistemin gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerektiğine düşünüyorum” diye konuştu. Masud bu olaydan sonra yolcu güvenliği üzerinde çalışmaya başladı ve bir vakıf kurmaya karar verdi.

“Vakıf iki ana işleve hizmet edecek. Bunlardan ilki, B sivil toplumda yolcu güvenliği ve hakları konusunda farkındalık yaratmaya çalışmak. İkincisi ise standart ve düzenlemeleri iyileştirmek, gerekli mevzuat değişikliğini sağlamak.”

Pakistan Uluslararası Havayolları'nın (PIA) iniş sırasında düşen Lahor-Karaçi uçuşunu yapan yolcu uçağında, iki kişi dışında 91 yolcu ve 7 mürettebat hayatını kaybetti. Düşen uçaktan Zafar Masud ile mühendis olduğu belirtilen Muhammed Zubeir kurtuldu.