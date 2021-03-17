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Gündem 96 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift enselendi
Gündem

96 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift enselendi

Sakarya ve Antalya'daki asliye ceza mahkemelerince 74 ayrı dolandırıcılık suçundan haklarında kesinleşmiş 96 yıl 6'şar ay hapis ve 127 bin 500'er lira cezası bulunan Hüseyin ve Tuğba Parlar çifti Bursa'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 19:35:00 -
96 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift enselendi

Bursa'da, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 96 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla aranan firari çift polis ekiplerince yakalandı.

Alınan giye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Sakarya ve Antalya'daki asliye ceza mahkemelerince 74 ayrı dolandırıcılık suçundan haklarında kesinleşmiş 96 yıl 6'şar ay hapis ve 127 bin 500'er lira cezası bulunan Hüseyin Parlar (45) ve Tuğba Parlar'ın (41) Bursa'da saklandığını tespit etti.

Çiftin Gemlik ilçesinde yaşadığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Hükümlü karı koca adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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