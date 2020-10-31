9,5 saatin ardından Buse'den güzel haber
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra enkazın altından kurtarıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra enkazın altından kurtarıldı.
Bakan Pakdemirli, Buse'nin durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Buse'nin enkaz altındayken Bakan Pakdemirli'ye "Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım" ifadelerini kullanması, herkesi duygulandırmıştı.
Bakan Pakdemirli, Buse'ye bir süredir ulaşamadıklarını belirtmiş, çalışmaların devam ettiğini ifade etmişti.