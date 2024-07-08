92 yaşındaki adam kazara kendini öldürdü!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 92 yaşındaki Süleyman Altekin elindeki bıçağın kazara karnına saplanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 92 yaşındaki Süleyman Altekin elindeki bıçağın kazara karnına saplanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Korkunç olay dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Çölova Mahallesi’nde yaşandı.
İddiaya göre, Süleyman Altekin’in elindeki bıçak, kazara karnına saplandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Altekin, müdahalesinin ardından tedaviye alındığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Süleyman Altekin’in cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA