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Yerel 90 yaşında kayalıklardan yuvarlanarak düştü, sonra ise...
Yerel

90 yaşında kayalıklardan yuvarlanarak düştü, sonra ise...

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kuşburnu toplarken yüksekten yuvarlanarak kayalıklara düşen 90 yaşındaki Hüsne Boztepe, ekiplerin uzun süren aramaları sonucu yaralı halde bulunarak tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 15:44:00 -
90 yaşında kayalıklardan yuvarlanarak düştü, sonra ise...

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Yayladere ilçesine bağlı Aydınlar köyü Daracık mezrasında yaşandı.

Yüksek tepelere kuşburnu toplamaya giden Hüsne ninenin akşam eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları tarafından durum yetkililere bildirildi.

Bunun üzerine harekete geçen Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Havanın kararması nedeniyle kırsal alanda gece yapılan aramalar netice vermedi. Havadan ve karadan yapılan aramalara sabah saatlerinde devam eden ekipler, yaklaşık 12 saatlik arama sonucunda yaşlı kadına ulaştı.

Yaralı halde bulunan kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, jandarma, AFAD ekiplerinin de yardımıyla düştüğü yerden kurtarıldı.

Sağ olarak kurtarılan Hüsne nine, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. (İLKHA)

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