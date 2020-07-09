9 Temmuz güncel altın fiyatları | Altında son durum ne?

9 Temmuz Perşembe günü altın fiyatları herkesi şaşırttı. Sabah saatlerinde 400 lirada işlem gören gram altın şimdi 399 liradan işlem görüyor. Ekonomistlere göre bu haftanın fiyatlarının yüksek olması normal. Koronavirüs dolayısıyla ertelenen düğünler yeni normaldeki düzenlemelere göre yapıldığı için altın araştırmaları da başladı. Bu hafta içerisinde altın alacaklar yükselişe dikkat etmeli. Peki ama bugün gram altın, tam altın, yarım ve çeyrek altın ne kadar? 22 ayar burma bilezik alacaklar hangi fiyattan alacaklar? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları...