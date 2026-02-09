  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İSLAM 9 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

9 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

9 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (9 Şubat 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(١٥٨)  وَلَئِنْ مُتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(158) Andolsun ki, ölseniz de öldürülseniz de Allah’ın huzurunda mutlaka toplanacaksınız.

(Âl-i İmrân Suresi, 3/158)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

İnsanlar ister rahat yataklarında ölsünler, isterse Allah yolunda savaşırken şehit olsunlar veya başka herhangi bir şekilde ölsünler, toplanacakları yer Allah’ın huzurudur. Ondan başka dönecekleri yer yoktur.

Herkes dünyada yaptığının karşılığını orada alacaktır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 699
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

