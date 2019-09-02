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9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2019 | 9. Sınıf öğrencileri okula gerken mi başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Eylül ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için artık okul heyecanı başladı. Okula yeni başlaşacak 1. Sınıf öğrencileri ile 9. Sınıf öğrencileri okula gerken mi başlayacak? 1. 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılıyor? Peki 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ne zaman başlayacak? Okula uyum süreci kapsamında okullar ne zaman açılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:38
9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2019 | 9. Sınıf öğrencileri okula gerken mi başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Eylül ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için artık okul heyecanı başladı. Okula yeni başlaşacak 1. Sınıf öğrencileri ile 9. Sınıf öğrencileri okula gerken mi başlayacak? 1. 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılıyor? İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 eğitim öğretim yılının çalışma takvimine göre, 1, 5 ve 9'uncu sınıflar için ise uyum programları 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek. Öğretmenler için süreç 2 Eylül'de başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Öğretmenler ise bugün mesaiye başladı. 1,5 ve 9. sınıflar ise oryantasyon için okula 5 Eylül’de başlayacak. Bu yıl ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:38
  1. 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2019
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