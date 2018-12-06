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9 milyar yıl önceki olay yeni görüntülendi! Güneş'in 51 ve 34 katı büyüklüğündeki iki kara delik çarpıştı

9 milyar yıl önce Güneş'in 51 ve 34 katı büyüklüğünde iki kara deliğin çarpışması güneşin 80 katı büyüklüğünde tek bir karadelik haline gelmesine neden oldu.

06 Aralık 2018 Perşembe 00:23
9 milyar yıl önceki olay yeni görüntülendi! Güneş'in 51 ve 34 katı büyüklüğündeki iki kara delik çarpıştı

Yerçekimsel dalgaların varolduğunu ispatlayan deneylerin ardından bilim insanları evrendeki en ağır nesneler olan kara deliklere ait yeni çarpışma ve birleşmeleri gözlemlemeye devam ediyor.

Şimdiye kadar toplamda 11 kara delik çarpışması tespit eden araştırmacılar son olarak en büyük kara delik çarpışmasının yer çekimsel dalgalarına şahit oldu.

Euronews'teki habere göre kaydedilen dört yeni çarpışmadan biri 9 milyar yıl önce Güneş'in 51 ve 34 katı büyüklüğünde iki kara deliğin birleşerek güneşin 80 katı büyüklüğünde tek bir karadelik haline gelmesine neden oldu.

Uzay ve zamanda ışık hızında yer çekimsel dalgalar gönderen bu olay geçtiğimiz yıl Temmuz ayında dünyaya ulaştı.

Albert Einstein'ın teorik olarak öngördüğü yer çekimsel dalgalar ilk kez hassas ölçüm aletleri sayesinde 2016 yılında keşfedilmişti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 00:23
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