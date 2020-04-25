81 milyona internet hediyesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 ile mücadele sürecinde önemli mobil haberleşme kampanyalarının hayata geçirildiğini de hatırlatarak, “Bu çerçevede 780 bini aşkın sağlık çalışanımıza ücretsiz ayda 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmeti veriyoruz. İlaveten binlerce aile hekimimize ise bedelsiz iki ay 10 bin dakika sesli görüşme imkânı sunuyoruz” açıklamalarında bulundu.

Önemli fırsat

Sağlık görevlilerinin evlerine gidemediklerini ve sevdiklerini göremediklerini kaydeden Karaismailoğlu, “Bu nedenle 12 bin 864 saha çalışma ekibine de yakınlarıyla en azından daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için üç ay süreyle 15 GB internet ve 15 bin dakika sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlanacak. Onlar bizler için, insanımız için sevdiklerinden ayrı kaldılar. İşte onun için elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye seferber etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Operatörlere teşekkür

Karaismailoğlu, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde sağlanan ders içeriklerine yönelik önemli kampanyaların devreye alındığına işaret etti. Bu kapsamda tüm hanelere 8 GB kadar internet hizmetinin EBA için ücretsiz tanımlandığına dikkat çeken Karaismailoğlu, şöyle dedi: “Eğitim içeriklerine erişecek öğrenci sayısında hiçbir sınırlandırma da yaptırmadık. Covid-19’la mücadele ederken devlete düşen görevler yanında özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. GSM operatörlerimiz de bu süreçte elini taşın altına koydu ve güzel işler başardı. Sağlık çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek sağlayan operatörlerimiz hiçbir aboneyi ayırmadan böyle bir desteğe imza attı. Hatta konuşma süresi olarak da ekstra destekler gündemde. Her şey ortada. Ben operatörlerimiz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’a vatandaşlarımız ile kullanıcılarımız adına teşekkür ediyorum.”