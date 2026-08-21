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İdris Naim Şahin kimdir?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İdris Naim Şahin kimdir?

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adı, Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasıyla gündem oldu.

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Foto - İdris Naim Şahin kimdir?

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris'te yakalandı. İki şüphelinin kaçışında kullanılan aracın 2030 yılına kadar eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı.

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Foto - İdris Naim Şahin kimdir?

İDRİS NAİM ŞAHİN KİMDİR? İdris Naim Şahin, 1 Haziran 1956'da Ordu'nun Ünye İlçesi'nde dünyaya geldi. Şahin, 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan İdris Naim Şahin, 3 Kasım 2002 Seçimleri'nde milletvekili olduktan sonra 22.-23. ve 24. dönem milletvekili olarak Meclis'e girdi.

#3
Foto - İdris Naim Şahin kimdir?

İSTİFA ETTİ 2001-2011 yılları arasında Genel Sekreterliği üstlenen Şahin, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan 61. Hükümet'te İçişleri Bakanı olarak görevlendirildi. Şahin, 24 Ocak 2013 Kabine revizyonunda yerini Muammer Güler’e bıraktı. Şahin, 25 Aralık 2013 tarihinde AK Parti milletvekilliği görevinden istifa etti.

#4
Foto - İdris Naim Şahin kimdir?

SEÇİMLERİ KAZANAMADI 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde İYİ Parti tarafından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilecekti. Ancak o dönem İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Müsavat Dervişoğlu'nun "Zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı." şeklindeki ifadesi sonrası planlar değişti. Saadet Partisi'nin adayı olarak yarışa giren Şahin, yüzde 26,1 oy alarak seçimi ikinci tamamlandı.

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Foto - İdris Naim Şahin kimdir?

Şahin, evli ve altı çocuk babası.

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