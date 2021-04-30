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Gündem 81 ilin valiliğine gönderildi! Yeni seyahat kısıtlaması kararı
Gündem

81 ilin valiliğine gönderildi! Yeni seyahat kısıtlaması kararı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine Seyahat İzin Belgesi Konulu yeni bir ek genelge gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 15:37:00 -
81 ilin valiliğine gönderildi! Yeni seyahat kısıtlaması kararı

Genelge kapsamında; zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak.Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme veya firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol sağlanacak. Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak.

Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

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