81 ilde 48 bin personelle eş zamanlı operasyon!

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 48 bin 673 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 31 bin 600 okul servis aracı denetlendi. 208 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 84 adet “Emniyet Kemeri Takmamak” 55 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplamda bin 733 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 243 okul servis aracı trafikten men edildi.

Okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde ise 5 bin 845 okul çevresi ile 26 bin 630 umuma açık yer kontrol edildi, 198 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

Aranan 2 bin 675 kişi yakalandı

Denetimlerde; okullar çevresinde ve umuma açık yerlerde bulunan 362 bin 202 şahıs sorgulandı. 2 FETÖ/PDY, 24 uyuşturucu suçları, 12 cinsel suçlar, 63 yaralama, 31 hırsızlık, 18 dolandırıcılık, 25 tehdit, 10 hakaret, 5 kayıp çocuk, 2 bin 261 yoklama kaçağı-bakaya, 224 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 bin 675 aranan şahıs yakalandı.