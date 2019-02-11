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81 ilde 48 bin personelle eş zamanlı operasyon!

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde okul çevrelerinde ve okul servis araçlarında 48 bin personelle eşzamanlı denetim uygulaması yapıldı. Uygulamada 243 servis aracı trafikten men edilirken 733 araca ise ceza kesildi. Operasyonların tamamında aranan 2 bin 675 kişi yakalandı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 10:18
81 ilde 48 bin personelle eş zamanlı operasyon!

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 48 bin 673 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 31 bin 600 okul servis aracı denetlendi. 208 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 84 adet “Emniyet Kemeri Takmamak” 55 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplamda bin 733 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 243 okul servis aracı trafikten men edildi.

Okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde ise 5 bin 845 okul çevresi ile 26 bin 630 umuma açık yer kontrol edildi, 198 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

Aranan 2 bin 675 kişi yakalandı

Denetimlerde; okullar çevresinde ve umuma açık yerlerde bulunan 362 bin 202 şahıs sorgulandı. 2 FETÖ/PDY, 24 uyuşturucu suçları, 12 cinsel suçlar, 63 yaralama, 31 hırsızlık, 18 dolandırıcılık, 25 tehdit, 10 hakaret, 5 kayıp çocuk, 2 bin 261 yoklama kaçağı-bakaya, 224 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 bin 675 aranan şahıs yakalandı.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 10:18
  1. polis denetim
  2. içişleri bakanlığı

YORUM YAZ

  • nurinuri30 dk önce
    elini sallasan ellisi derler ya, elini sallasan suçluya çarpıyor.Ne ahlaksız bir memleket olduk.İnsan kalitemiz sıfırın altına düştü.Ne kanun yeter ne mahkeme ne hapishane.Güney amerika ülkesi gibi.Dinini milliyetini kültürünü çizgilerini kaybetmiş ahlaksız bir toplum.Muhafaza edecek neyimiz kaldı.Globale kaymayı tercih etmiş halk, akıbetinde iki alemde de belasını bulur.Geri dönülmez yollarda azgınlıklar aşırılıklar sefahat ve israflarla, sorumsuzca geçen ömürler, kendi ürettiği insafsız nesillerin şerefsizliğini böyle seyr eder.ilahi çağrılara rağbet etmeyen ve hatta ki düşman kesilen bir millet, zillet içinde böyle çırpınacak...batacak vesselam...
  • cengiz akcengiz ak31 dk önce
    ADAMSIN SÜLEYMAN SOYLU BÖYLE DEVAM ET REİSTEN SONRAKİ DÖNEMDE senin ardından yürüyelim bize casur lider lazım gözü kara
  • abdullah tanrıkuluabdullah tanrıkulu45 dk önce
    taksiler başta olmak üzere hatlı minibüsler ve diğer ticari kara ve deniz araçlarında denetim daha güçlü olmalı..
  • Tamer Yılmaz Tamer Yılmaz 49 dk önce
    Ulke bataklik olmuş suna bak halkin arasinda bunca katil tavizci esrarci geziyor kim bilir binlercesi daha geziyor

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