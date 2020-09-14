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Ekonomi 800 yıllık madenden yılda 150 bin ton tuz
Ekonomi

800 yıllık madenden yılda 150 bin ton tuz

Nevşehir’in Gülşehir ilçesindeki 800 yıllık madenden çıkarılan 150 bin ton kaya tuzu, yurt içi ve yurt dışında talep görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:25:00 -
800 yıllık madenden yılda 150 bin ton tuz

Hacı Bektaş Veli tarafından bulunduğu rivayet edilen ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin son döneminden beri faaliyette olan Tuzköy Mahallesi’ndeki madende üretilen minerali yüksek kaya tuzu, yaklaşık 700 metre uzunluğundaki tünelden yerin 85 metre altına inilerek çıkarılıyor. Bölgede 5 milyon 300 bin metrekarelik alanın tuz yatağı olduğunu belirten tuz madenini işleten Suat Bilgin, yılda ortalama 150 bin ton tuz elde ettiklerini söyledi. Bilgin, 50’den fazla kişiye istihdam sağladığını ve yılda ortalama 15 milyon lira ekonomiye katkı sunduklarını ifade etti.

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