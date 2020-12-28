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Gündem 80 yaşındaki kadın 9. kattan atladı
Gündem

80 yaşındaki kadın 9. kattan atladı

İstanbul Kadıköy’de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak yaşamına son verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 03:31:00 -
80 yaşındaki kadın 9. kattan atladı

Olay İstanbul Kadıköy’de Bostancı Mahallesi, Çağlar Sokak’ta bulunan 9 katlı bir apartmanın 9.katında 22. 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre dairesinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Gül Acar isimli vatandaş intihar ederek can verdi. 9. Kattan aşağı atlayarak intihar eden yaşlı kadın otoparktaki aracın üstüne düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gül Acar’ın intihar etmeden önce bir yakınını arayarak 2 yılı önce hayatını kaybeden eşi Ali Acar’ın yanına gideceğini söylediği belirtildi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Demir, “Biz buradan geçiyorduk. Polislerin ve ambulansın geldiğini duyduk. Kadının intihar ettiğini söylüyorlar. 80 yaşında bir kadın kimisi düştü diyor, kimisi intihar diyor” şeklinde konuştu.

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