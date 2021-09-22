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Gündem 8 yıldır evimde taziye var
Gündem

8 yıldır evimde taziye var

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 751’inci gününe girdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 20:57:00 -
8 yıldır evimde taziye var

Dün de HDP il binası önünde ellerinde evlatlarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileler adına açıklama yapan baba Süleyman Aydın, evlat mücadelesine sonuna kadar devam edeceklerini söyledi. Kürtler savunduğunu iddia eden HDP’nin yıllardar evlatlarını terör örgütüne götürerek Kürtlere eziyet ettiğini ve sonunda da kepenkleri kapatarak Kürt halkından kaçtığını ifade eden Aydın “Devletin büyük mücadelesi sonucu 32 evlat terör örgütünden kurtarıldı. Bizim çocuklarımız da gelecek. Umutluyuz. Yıllardır kendi çocuklarını Avrupalarda kolejlerde okuturken bizim çocuklarımızı mağaralarda ölüme mahkum ettiler. Artık herkes HDP’nin iç yüzünü gördü” dedi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2013’te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eylemde yer alan Esmer Koç ise, “2013’te 4 HDP’li ve PKK’lı alçak evladımı götürdü. 8 yıldır aramadığım sormadığım kapı kalmadı, öldü mü kaldı mı bilmiyorum. 8 yıldır ne düğünümüz var ne bayramımız, 8 yıldır evimde taziye var. 40 yıldır bu fakir fukara çocuklarını dağa götürüp öldürüyorlar” tepkisini gösterdi.

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