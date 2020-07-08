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Gündem

8 Temmuz altın fiyatları | Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum ne?

8 Temmuz güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Haftanın ortasında yükselişini devam ettiren altının ons değerini baz alan ekonomistler, fiyatların bir nebze artacağını belirtiyor. Hafta sonunu beklediğimiz bu dönemde gram altın 395 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını bugün kaç para? Son dakika kapalıçarşı canlı altın fiyatları için devam edin...

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:04:00 -
8 Temmuz altın fiyatları | Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum ne?

9 Temmuz altın fiyatları önce alış, daha sonra satış fiyatı ile aşağıda yer alıyor. Dün 393 liradan işlem gören gram altın, bugün 395 liradan işlem görüyor.

Gram altın

  • 395,89
  • 395,99

22 ayar bilezik

  • 360,70
  • 362,00

Cumhuriyet altını

  • 2.564,50
  • 2.586,00

Yarım altın

  • 1.282,30
  • 1.297,90

Çeyrek altın

  • 641,10
  • 649,80

Reşat altın

  • 2.596,97
  • 2.618,95

7 Temmuz Salı güncel altın fiyatları || Çeyrek, gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
7 Temmuz Salı güncel altın fiyatları || Çeyrek, gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Ekonomi

7 Temmuz Salı güncel altın fiyatları || Çeyrek, gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

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