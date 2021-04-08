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Gündem 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak kutlanacak
Gündem

8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak kutlanacak

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, Türkiye'de 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olarak kutlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 03:15:00 -
8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 8 Nisan, Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla Türkiye'de de "Dünya Romanlar Günü" olarak kutlanacak.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecek.

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