  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Spor

8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2023-12-05 22:24:00 -
8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Yukatel Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u disipline gönderdi.

Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahürat", "sportmenliğe aykırı hareket" ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar", Beşiktaş "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması”, MKE Ankaragücü ise "saha olayları", “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” ve “usulsüz seyirci alınması” gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildi.

Yukatel Adana Demirspor ve Trabzonspor "talimatlara aykırı hareket", Çaykur Rizespor "çirkin ve kötü tezahürat", Mondihome Kayserispor "saha olayları", Kasımpaşa ise "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Kurul ayrıca "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan ve EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl'ün PFDK'ye sevkine karar verdi.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PFDK'da haftanın sevkleri açıklandı, Fenerbahçe kombine almış gibi!
PFDK'da haftanın sevkleri açıklandı, Fenerbahçe kombine almış gibi!

Spor

PFDK'da haftanın sevkleri açıklandı, Fenerbahçe kombine almış gibi!

Ali Koç ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi!
Ali Koç ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi!

Spor

Ali Koç ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi!

PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza yağmuru!
PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza yağmuru!

Spor

PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza yağmuru!

Volkan Demirel, PFDK'ye sevk edildi
Volkan Demirel, PFDK'ye sevk edildi

Spor

Volkan Demirel, PFDK'ye sevk edildi

PFDK'dan, Volkan Demirel'e ceza yağmuru!
PFDK'dan, Volkan Demirel'e ceza yağmuru!

Spor

PFDK'dan, Volkan Demirel'e ceza yağmuru!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23