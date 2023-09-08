8 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





زُيِّنَ لِلَّذٖينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذٖينَ اٰمَنُواۘ وَالَّذٖينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَٓاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



"İnananlarla alay ederek inkâra sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar.



Ama Allah’tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır.



Allah dilediğine hesapsız rızık verir."

(Bakara Suresi- 212) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Burada da iki insan tipi yer almaktadır: Biri dünya hayatının yani dünyanın geçici zevk ve menfaatlerinin, şan ve şöhretinin, makam ve mevkiinin çekiciliğine kapılıp kalıcı iyiliklerden uzaklaşan, geçici ve aldatıcı şeyleri değer ölçüsü sayarak, bunlara sahip olmayan veya kalıcı değerler olarak görüp önemsemeyen müminlerle alay etme ilkelliğini gösteren inkârcılar; diğeri de onların alay ettikleri, fakat herkesin gerçek değerinin ölçüldüğü kıyamet gününde onlardan üstün tutulacak ve sonuçta Allah’ın hesapsız lutuflarını kazanacak olan takvâ sahipleri yani dinî duyarlılığı ve sorumluluk bilinci yüksek müminlerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 328







ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Yöneticileriniz hayırlılarınız; zenginleriniz cömertleriniz olduğu, işleriniz de aranızda danışarak görüldüğü sürece, yerin üstü sizin için yerin altından daha hayırlıdır.



Yöneticileriniz şerirleriniz; zenginleriniz cimrileriniz olduğu, işleriniz de kadınlara kaldığı zaman, yerin altı sizin için yerin üstünden daha hayırlıdır."



Kaynak: Tirmizi, Fiten 78





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