  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 8 çocuklu ailelere müjde! Ev verilecek
Dünya

8 çocuklu ailelere müjde! Ev verilecek

Türkmenistan’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 ve üzeri çocuklu ailelere ev verileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 14:39:00 -
8 çocuklu ailelere müjde! Ev verilecek

Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır’ın haberine göre, ülkede Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri devam ediyor.

Haberde, etkinlikler çerçevesinde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un, çok çocuklu ailelere “anne sevgisi” unvanı verilmesi hakkındaki kararnameyi imzaladığı kaydedildi.

Haberde, Berdimuhamedov'un, yurt genelinde 8 ve üzeri çocuklu ailelere ev verilmesi ve bu etkinliklerin büyük kutlamalarla gerçekleştirilmesi talimatını verdiği ifade edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay