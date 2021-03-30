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Ekonomi 778 mağazasında online sanal tur imkanı
Ekonomi

778 mağazasında online sanal tur imkanı

7 kıtada 220 ülkeye ihracat yapan, 778 mağazayı bünyesinde barındıran hem dünyanın hem Türkiye’nin en büyük mobilya kenti Masko, bir yeniliğe daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 09:50:00 -
778 mağazasında online sanal tur imkanı

Masko Mobilya Kenti, 360 sanal tur ile gezip daha yakından izleme imkanı sunuyor. Dünyaca ünlü markaların da bulunduğu Masko Mobilya Kenti’nde, yatak odasından yemek odasına, oturma odasından bebek odasına, ofis masasından makam koltuğa, bahçe mobilyasından, avizeye kadar bir evin, iş yerinin birçok tamamlayıcı ürün yelpazesini bir arada bulamak mümkün. Masko Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, Masko’yu bir şirket gibi profesyonel bir şekilde yönetmeyi hedeflediklerini belirterek, pandemi sürecinde de sürekli yeniliklere de imza atmaya çalıştıklarını söyledi. Mutlu, “Hem Türkiye’nin hem de dünyanın en büyük mobilya kenti olan Masko Mobilya Kenti tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle hepimizin çoğunlukla evlerimizde kalmaya özen gösterdiği bu dönemde hizmeti önünüze getiriyor ve 360 görüntü ile online olarak tüm Masko’yu gezmenize, keyifle alışveriş yapmanıza olanak sağlıyor. Yani 360 sanal tur ile Masko Mobilya Kenti’ni daha yakından inceleyebilir ve her yerini gezebilirsiniz” dedi.

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