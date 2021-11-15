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Yerel 77 ilde operasyon! 1 haftada 590 kilo…
Yerel

77 ilde operasyon! 1 haftada 590 kilo…

Türkiye genelinde Narkotik birimlerince bir haftada 77 ilde 590 kilogram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 15:48:00 -
77 ilde operasyon! 1 haftada 590 kilo…

Narkotik birimlerince, Türkiye genelinde bir haftada düzenlenen operasyonlarda 590 kilogram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, narkotik birimlerince son bir haftada 77 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 4 bin 678 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 590 kilogram eroin, 423 kilogram esrar, 42 kilogram metamfetamin, 7 kilogram skunk, 6 kilogram sentetik kannabinoid, 2 kilogram afyon sakızı, 6 bin sentetik ecza, 5 bin uyuşturucu hap, 67 tabanca ve tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 92 bin 670 lira ele geçirildi.

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