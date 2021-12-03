750 engelli öğretmen atama kura sonuçları açıklandı mı? Engelli öğretmen kura sonuçları öğren!

2021 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 750 engelli öğretmen ataması kura çekilişi sonucuna göre alınacak. 750 engelli öğretmen atamaları için gözler MEB’den gelecek son dakika açıklamaya çevrildi. Engelli öğretmen ataması için başvuruda bulunan binlerce öğretmen adayı Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? sorularını sormaka. İşte personel.meb.gov.tr engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama!

2021 MEB 750 engelli öğretmen atama başvurularının tamamlanmasının ardından gözler atama sonuçları için MEB'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Engelli öğretmen ataması kontenjanları geçtiğimiz günlerde belli olmuş, en yüksek kontenjan 91 ile Türki Dili ve Edebiyatı branşına verilmişti. MEB’in belirttiği engelli öğretmen atama takvimine göre sonuçlar için son saatlere girildi. Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandığında ‘personel.meb.gov.tr’den adresinden ilan edilecek.

750 engelli öğretmen atama kura sonuçları

MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda engelli öğretmen atama sonuçları 3 Aralık’ta açıklanacak. Sonuçlar aday T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.