7.5 milyar euroluk uçuş

İstanbul Yeni Havalimanı’nın son durumu hakkında bilgi veren İGA Havalimanı İşletmesi AŞ CEO’su Kadri Samsunlu, şu ana kadarki yatırım gerçekleşmesinin 7,5 milyar euroyu (Yaklaşık olarak 52 milyar 950 milyon lirayı) bulduğunu açıkladı.

Resmi açılışın 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini belirten Kadri Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma işleminin 29-31 Aralık tarihinde ertelendiğini söyledi. Samsunlu, 29 Ekim tarihi itibariyle faaliyete başlayacak olan havalimanında, 31 Aralık 2018 gecesine kadar ‘ISL’ kodunun kullanılacağını, bu tarihten sonra ise Atatürk Havalimanı’nda kullanılan ‘IST’ kodunun İstanbul Yeni Havalimanı’na geçeceğini açıkladı.

Teknofest hazır olduğunu gösterdi

İki pistin tamamlandığını ifade eden Samsunlu, pistlerin yanında birer yedek pistin bulunduğunu belirtti. Samsunlu, 3’üncü pistin ise 29 Ekim’deki açılıştan 16 ay sonra devreye gireceğini ve 3’üncü pist dahil yatırımın kalan bölümüne 2,5 milyar Euro (yaklaşık 17 milyar 650 milyon lira) harcanacağını ifade etti.

Bir süre önce Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın önderliğinde alanda gerçekleştirilen Teknofest sırasında havalimanına F-16’lar, askeri kargo uçakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan dahil toplam 639 uçak indiğine dikkat çeken Samsunlu, “Hiçbir sıkıntı yaşanmadı. İstanbul Yeni Havalimanı hizmete hazır” mesajı verdi. Samsunlu, yeni havalimanının ismi konusunda ise 6 kişilik uzman bir ekibin çalışma yaptığını ifade etti.

Rüzgâr santralleri satın alındı

İstanbul Yeni Havalimanı’nın yanı başındaki rüzgar santrallarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Samsunlu, “IGA’nın ortakları, Alto Holding’e ait 24 megavatlık o santrali uçuşlar konusunda sıkıntı yapmasınlar diye satın aldı. 2019 başından itibaren buradan taşıyacaklar” dedi.

Kargo hizmetleri bir yıl sonra

“Yolcu trafiği İstanbul Yeni Havalimanı’na geçecek. Ancak, kargo bölümünün taşınması en az bir yıl sonra olacak. Yani, başta THY olmak üzere kargo seferleri yapan şirketler, bir yıl daha Atatürk Havalimanı’nı kullanacak. Genel Havacılık hizmetleri de Atatürk Havalimanı’nda sürecek. Uçak yakıtını taşıyacak tankerlerin yanaşacağı limanımız da devreye girdi. İlk gemimiz 8 Ağustos’ta yanaştı. 64 bin ton jet yakıtımız hazır.”