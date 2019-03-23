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74 yaşındaki oğlu, 107 yaşındaki annesinin uzun ömür sırrını açıkladı: Kuru fasulye

Burdur’un Bucak ilçesinde ikamet eden ve Burdur’un en yaşlı insanı unvanına sahip 107 yaşındaki Mümine ninenin uzun ömür sırrını açıklayan doktor oğlu, "Annem sabah kahvaltısında çökelek öğlenleri de tarhana çorbası ve kuru fasulye, nohut ve sebze yer, hiç süt içmez. Yoğurdu da katı haline getirip öyle tüketir" dedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:35
74 yaşındaki oğlu, 107 yaşındaki annesinin uzun ömür sırrını açıkladı: Kuru fasulye

Burdur'da yaşayan 107 yaşındaki Mümine ninenin uzun ömür sırrını 74 yaşındaki oğlu açıkladı. Kentin en yaşlısı Mümine ninenin doktor oğlu Ahmet Niyazi Uyarcan, "Annem sabah kahvaltısında çökelek öğlenleri de tarhana çorbası ve kuru fasulye, nohut ve sebze yer, hiç süt içmez. Yoğurdu da katı haline getirip öyle tüketir" dedi.

Yaşlılar Haftası nedeniyle Burdur Valisi Hasan Şıldak ve beraberindeki protokol üyeleri eşleriyle birlikte Burdur’daki yaşlılarla bir araya geldi. Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Kılıç, İl Sağlık Müdürü Reha Samet Aygören ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven eşleriyle beraber yaşlılarla Sosyal Hizmetler İl müdürlüğünde kahvaltı yaptı.

"Tek üzüntüsü kız çocuğunun olmaması"

Burdur’un Bucak ilçesinde ikamet eden ve Burdur’un en yaşlı insanı unvanına sahip 107 yaşındaki Mümine nine de yemeğin ilgi odağı oldu. Hayli sağlıklı olan Mümine Uyarcan'a (107) doktor oğlu Ahmet Niyazi Uyarcan eşlik etti. 107 yaşında olan annesinin hiç süt içmediğini açıklayan Dr. Ahmet Niyazi Uyarcan "Annem sabah kahvaltısında çökelek öğlenleri de tarhana çorbası ve kuru fasulye, nohut ve sebze yer, hiç süt içmez. Yoğurdu da katı haline getirip öyle tüketir. Tek üzüntüsü çok istemesine rağmen bir kız çocuğu olmaması. Biz üç erkek kardeşiz" dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak da "Biz yaşlılarımıza yaşlı değil tecrübeli diyoruz, Bu aile ortamında küçük büyük herkesle bir araya geldik. Bizleri kırmayıp gelen Mümüne Uyarcan annemize ve oğlanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:35
  1. Mümine nine
  2. Ahmet Niyazi Uyarcan
  3. Yaşlılar Haftası
  4. Burdur Valisi Hasan Şıldak
  5. Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu
  6. 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu
  7. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal
  8. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Kılıç
  9. İl Sağlık Müdürü Reha Samet Aygören
  10. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven
  11. Sosyal Hizmetler İl müdürlüğü
  12. Dr. Ahmet Niyazi Uyarcan

YORUM YAZ

  • efram necipefram necip51 dk önce
    yakindan alakasi yok.... bagzi insanlar dogustan kaygisiz olur, dertleri problemleri dert etmez anlayacaginiz..beynin orta merkezinde Amygdala denen bir kisim var, korku ve endiseyi kontrol eder,ekstrem spor yapanlarda filan bu bölgede aktivite yok detilenecek kadar azdir, o yüzden tehlikeyi sezmezler bu yüzdende bu spor dallarinda basarili olular tabi bir gün kaza oluncaya kadar.... örnegin alex honnold diye bir free solo dag tirmanicisi var, ipliksiz güvenliksiz bir sekilde büyük bir daga tirmandi... hatta kendi cevrenizden veya mahallenizden bagzi böyle insanlar tanirsinizdir muhtemelen, ne haberlerle ilgilenirler, nede herhangi bir kötü olay üzerinde pek düsünmezler...buna galesizlik de deyinebilinir........ kisacasi hastaligin yoksa, birde galesiz bir beyne sahipse bir insan (yanlis anlasilmasin kötüleme manasinda degil) uzun yasar..... insanin ömrünü bitirendüsünce (gam)ve kederdir

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