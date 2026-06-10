TOGG’dan ezber bozan haziran kampanyası! 671 bin TL’ye sıfır araç fırsatı başladı
Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobil üreticisi Togg, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerini heyecanlandıran Haziran ayı finansman destek paketini resmen duyurdu. Yeni kampanya kapsamında popüler SUV modeli T10X ve yeni sedan modeli T10F için 12 ay vadeli, sıfır faizli dev kredi imkanları devreye alındı. En dikkat çekici fırsat ise kurumsal tarafta yaşanırken, 5 adet ve üzeri toplu alım yapan şirketlere sağlanan yüzde 100 kredi desteğiyle araç başına maliyet 671 bin TL'ye kadar düştü.