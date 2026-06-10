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Tarihi imzalar atıldı, çılgın proje başlıyor! Türkiye’den, çok konuşulacak Suudi Arabistan hamlesi Diplomatik kriz patlamıştı! Rusya Türkiye söylentileriyle ilgili sessizliğini bozdu: Yetersizlik yok TOGG’dan ezber bozan haziran kampanyası! 671 bin TL’ye sıfır araç fırsatı başladı Hakan Fidan’dan gece yarısı olay operasyon! En kritik olanları bile baştan aşağı değiştirdi Milyar dolarlık anlaşma bir kalemde silindi! 30 adetlik F-35 yerine Eurofighter Typhoon’lar alınacak Girişler yasaklandı: İHA'lar Türkiye'ye karşı havalandı, zırhlı araçlar, tanklar yürümeye başladı Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren kötü haber: O tapular artık asla geri alınamayacak Bölgeyi ablukadan kurtaracak tarihi adım için çağrı yaptı! Bir dönem Türkiye’ye kafa tutan Paşinyan tamamen yola geldi Türkiye'nin süt devi sessiz sedasız satılıyor: Yabancı ortak geliyor Avrupa’dan şok Türkiye kararı! ABD’nin yerini doldurmak için Ankara’ya resmen muhtaç kaldılar
Otomotiv
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TOGG’dan ezber bozan haziran kampanyası! 671 bin TL’ye sıfır araç fırsatı başladı
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TOGG’dan ezber bozan haziran kampanyası! 671 bin TL’ye sıfır araç fırsatı başladı

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobil üreticisi Togg, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerini heyecanlandıran Haziran ayı finansman destek paketini resmen duyurdu. Yeni kampanya kapsamında popüler SUV modeli T10X ve yeni sedan modeli T10F için 12 ay vadeli, sıfır faizli dev kredi imkanları devreye alındı. En dikkat çekici fırsat ise kurumsal tarafta yaşanırken, 5 adet ve üzeri toplu alım yapan şirketlere sağlanan yüzde 100 kredi desteğiyle araç başına maliyet 671 bin TL'ye kadar düştü.

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Foto - TOGG’dan ezber bozan haziran kampanyası! 671 bin TL’ye sıfır araç fırsatı başladı

Türkiye’nin yerli ve milli, doğuştan elektrikli otomobili Togg, otomobil tutkunlarının her ay merakla beklediği güncel finansman destek paketini Haziran ayı için duyurdu. Yeni kampanya; hem bireysel hem de kurumsal müşterilere yönelik sıfır faizli kredi imkanları ve filo alımlarına özel dev desteklerle dikkat çekiyor.

#2
Foto - TOGG’dan ezber bozan haziran kampanyası! 671 bin TL’ye sıfır araç fırsatı başladı

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Togg, sevilen SUV modeli T10X ve yeni sedan modeli T10F için kullanıcıların yüzünü güldürecek 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi paketlerini devreye aldı. Togg T10F V2: Yeni sedan modele sahip olmak isteyenler için 900 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlanıyor. 12 ay vade ve sıfır faiz imkanıyla sunulan bu seçenekte aylık taksit tutarı 75 bin TL olarak belirlendi.

#3
Foto - TOGG’dan ezber bozan haziran kampanyası! 671 bin TL’ye sıfır araç fırsatı başladı

Togg T10X V2: Sevilen SUV modelinde ise 650 bin TL’ye kadar kredi kullanılabiliyor. Yine 12 ay vade ve sıfır faiz avantajıyla sunulan bu paketin aylık geri ödemesi 54 bin 167 TL oluyor. Kurumsal tarafı da unutmayan Togg, şirket filosunu elektrikli araçlarla yenilemek isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuyor.

#4
Foto - TOGG’dan ezber bozan haziran kampanyası! 671 bin TL’ye sıfır araç fırsatı başladı

T10F V2, T10X V2 ile bu modellerin 4More versiyonlarından 5 adet ve üzeri toplu alım yapan şirketlere yüzde 100 finansman desteği (aracın tamamına kredi) veriliyor.

#5
Foto - TOGG’dan ezber bozan haziran kampanyası! 671 bin TL’ye sıfır araç fırsatı başladı

Bu özel filo kampanyası sayesinde şirketler, araç başına yalnızca 671 bin TL ödeyerek Togg filosuna sahip olabiliyor.

#6
Foto - TOGG’dan ezber bozan haziran kampanyası! 671 bin TL’ye sıfır araç fırsatı başladı

Kampanyanın açıklanmasıyla birlikte gözler güncel satış fiyatlarına çevrildi. İşte T10X ve T10F modellerinin güncel donanım ve menzil seçeneklerine göre fiyat tablosu:

#7
Foto - TOGG’dan ezber bozan haziran kampanyası! 671 bin TL’ye sıfır araç fırsatı başladı

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