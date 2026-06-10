TOGG’dan ezber bozan haziran kampanyası! 671 bin TL’ye sıfır araç fırsatı başladı

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Togg, sevilen SUV modeli T10X ve yeni sedan modeli T10F için kullanıcıların yüzünü güldürecek 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi paketlerini devreye aldı. Togg T10F V2: Yeni sedan modele sahip olmak isteyenler için 900 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlanıyor. 12 ay vade ve sıfır faiz imkanıyla sunulan bu seçenekte aylık taksit tutarı 75 bin TL olarak belirlendi.