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Spor FİFA duyurdu: Afrika'nın en iyi hakemini ülkeye almadılar!
Spor

FİFA duyurdu: Afrika'nın en iyi hakemini ülkeye almadılar!

Yeniakit Publisher
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FİFA duyurdu: Afrika'nın en iyi hakemini ülkeye almadılar!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alması planlanan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, ABD tarafından ülkeye alınmadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alması planlanan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, ABD tarafından ülkeye alınmadı.

FIFA'dan yapılan açıklamada Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın ABD tarafından ülkeye alınmadığı için Dünya Kupası'nda düdük çalamayacağı belirtildi.

 

GÖÇMENLİK POLİTİKALARINA MÜDAHALE EDİLMEMİŞ

Kurumdan yapılan bilgilendirmede, vize işlemleri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkenin göçmenlik politikalarına hiçbir şekilde müdahale edilmediği belirtildi.

FIFA son olarak, daha önceki turnuvalarda da olduğu gibi, ülkeye kimin girip giremeyeceğine son tahlilde tamamen ev sahibi devletlerin karar verdiğinin altını çizdi.

 

NE OLDU?

Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Miami Uluslararası Havalimanı’nda durdurulmasının ardından ABD’ye girişine izin verilmedi.

FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan hakem Artan, ABD sınır kapısındaki kontrolleri geçemedi.

Omar Artan, CAF Şampiyonlar Ligi'nde AS FAR ile Mamelodi Sundowns arasında oynanan final rövanş maçında görev yapmış ve aynı zamanda CAF tarafından 2025 yılının en iyi Afrikalı hakemi seçilmişti.

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