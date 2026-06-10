Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren kötü haber: O tapular artık asla geri alınamayacak

Teklifte yer alan en dikkat çekici hükümlerden biri de halen devam eden davalara ilişkin düzenleme oldu. Buna göre, 1963 yılından sonra açılmış veya halen yargı süreci devam eden mülkiyet ve bedel talepli davaların reddedilmesi öngörülüyor. Taşınmazların ilgili kamu kurumları adına doğrudan tescil edilmesinin önü açılırken, dava süreçlerinde ortaya çıkan harç ve vekâlet ücretlerinin de maktu yani sabit tutar üzerinden uygulanması planlanıyor.