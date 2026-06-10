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Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren kötü haber: O tapular artık asla geri alınamayacak
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Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren kötü haber: O tapular artık asla geri alınamayacak

TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, yıllardır kamu hizmetinde kullanılan ancak resmi kamulaştırma işlemi tamamlanmayan taşınmazlar için ezber bozan yeni bir dönem başlatıyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde; yol, okul ve hastane gibi alanlarda kalan arazilerin eski sahipleri ya da mirasçıları artık mülkiyet iddiasında bulunamayacak ve mahkemelerde devam eden mülkiyet davaları doğrudan reddedilecek. Üstelik hak sahibi vatandaşlara arazinin günümüzdeki piyasa değeri değil, yalnızca kullanımın başladığı eski dönemdeki rayiç bedeli üzerinden ödeme yapılacak.

#1
Foto - Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren kötü haber: O tapular artık asla geri alınamayacak

TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, yıllardır kamu hizmetinde kullanılan ancak kamulaştırma işlemleri tamamlanmayan taşınmazlar için yeni bir dönem başlatıyor.

#2
Foto - Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren kötü haber: O tapular artık asla geri alınamayacak

TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, yıllardır süregelen kamulaştırma ve mülkiyet uyuşmazlıklarında köklü bir değişikliğin kapısını aralıyor. Düzenleme, kamu kurumlarının üzerindeki dava yükünü azaltmayı hedeflerken, geçmişten gelen birçok tapu ihtilafının da sona erdirilmesini öngörüyor.

#3
Foto - Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren kötü haber: O tapular artık asla geri alınamayacak

Teklife göre, 1956 yılından önce resmi kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış olsa bile kamu hizmetlerinde kullanılan taşınmazlar için yeni bir hukuki statü getirilecek. Yeni Şafak’ın haberine göre, fiilen kamu hizmetine tahsis edilmiş alanlar geçmişe dönük olarak kamulaştırılmış sayılacak.

#4
Foto - Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren kötü haber: O tapular artık asla geri alınamayacak

Karayolları, okullar, hastaneler, karakollar ve benzeri kamu hizmetlerinde kullanılan taşınmazlar, düzenlemenin kapsamına girecek. Bu alanların mülkiyetiyle ilgili geçmişten gelen tartışmaların sona erdirilmesi amaçlanıyor. Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, söz konusu taşınmazların eski sahipleri ya da onların mirasçıları yeniden mülkiyet hakkı talebinde bulunamayacak. Ayrıca tapunun geri verilmesine yönelik başvurular da yapılamayacak.

#5
Foto - Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren kötü haber: O tapular artık asla geri alınamayacak

Düzenleme, taşınmaz sahiplerine yalnızca arazinin kamu hizmetine ayrıldığı tarihteki rayiç bedel üzerinden talepte bulunma hakkı tanıyor. Buna göre vatandaşlar, taşınmazın günümüzde ulaştığı piyasa değerini değil, kullanımın başladığı dönemdeki değerini isteyebilecek.

#6
Foto - Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren kötü haber: O tapular artık asla geri alınamayacak

Teklifte yer alan en dikkat çekici hükümlerden biri de halen devam eden davalara ilişkin düzenleme oldu. Buna göre, 1963 yılından sonra açılmış veya halen yargı süreci devam eden mülkiyet ve bedel talepli davaların reddedilmesi öngörülüyor. Taşınmazların ilgili kamu kurumları adına doğrudan tescil edilmesinin önü açılırken, dava süreçlerinde ortaya çıkan harç ve vekâlet ücretlerinin de maktu yani sabit tutar üzerinden uygulanması planlanıyor.

#7
Foto - Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren kötü haber: O tapular artık asla geri alınamayacak

Düzenlemeden en fazla etkilenecek kesim, tapu kayıtlarında taşınmazları halen kendi adlarına veya aile büyükleri adına görünen ancak uzun yıllardır kamu kurumları tarafından kullanılan arazilere sahip vatandaşlar olacak. Geçmişte kamulaştırmasız el atma gerekçesiyle dava açan ya da açmayı düşünen mirasçılar da yeni düzenlemenin kapsamına girecek.

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