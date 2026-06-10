Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren kötü haber: O tapular artık asla geri alınamayacak
TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, yıllardır kamu hizmetinde kullanılan ancak resmi kamulaştırma işlemi tamamlanmayan taşınmazlar için ezber bozan yeni bir dönem başlatıyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde; yol, okul ve hastane gibi alanlarda kalan arazilerin eski sahipleri ya da mirasçıları artık mülkiyet iddiasında bulunamayacak ve mahkemelerde devam eden mülkiyet davaları doğrudan reddedilecek. Üstelik hak sahibi vatandaşlara arazinin günümüzdeki piyasa değeri değil, yalnızca kullanımın başladığı eski dönemdeki rayiç bedeli üzerinden ödeme yapılacak.