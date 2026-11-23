74 yaşındaki Mümine nine aranıyor!
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Mersin Erdemli'de kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mümine Kılıç için ekipler zamanla yarışıyor.
Sinap Mahallesi Küçükfındık Yaylası'nda 18 Kasım'da kaybolan Kılıç'a ulaşılması amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda başlatılan çalışmalar sürüyor.
Jandarma ve AFAD ekipleri, arama kurtarma köpeklerinin desteğiyle bölgede inceleme yapıyor.
Mersin Valisi Atilla Toros, çalışmaların devam ettiği Küçükfındık Yaylası'nda incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.