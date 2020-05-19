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73. Dünya Sağlık Asamblesi sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:19:55 -
73. Dünya Sağlık Asamblesi sona erdi

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "hesap verebilirliği" herkesten daha fazla istediklerini belirterek, "DSÖ şu an elindeki her türlü araçla salgına karşı savaş vermeye odaklandı. Odak noktamız hayatlar kurtarmak. Günün sonunda önemli olan şey hayattır." dedi.

DSÖ'nün en üst karar alma organı olan 73. Dünya Sağlık Asamblesi (DSA) sona erdi.

Tarihte ilk kez video konferans yöntemiyle düzenlenen ve en kısa süreli asamble olma özelliği taşıyan 73'üncü buluşmaya, salgının küresel çapta ele alınışı ve DSÖ'nün pandemideki rolünü inceleyecek bir soruşturma başlatılması kararı damga vurdu.

Kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Ghebreyesus, Örgütün salgın sürecindeki sorumluluğuna ilişkin "hesap verebilirliği" herkesten daha fazla istediklerini ifade etti.

Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ'ye sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıklamalarına yanıt vermezken, DSÖ'ye yönelik "tavsiyeleri" ciddiye alacaklarını söyledi.

- "Odak noktamız hayat kurtarmak"

DSÖ'nün şu an elindeki her türlü araçla salgına karşı savaş vermeye odaklandığını vurgulayan Ghebreyesus, "Odak noktamız hayatlar kurtarmak. Günün sonunda önemli olan şey hayattır." diye konuştu.

DSÖ'nün en üst karar alma organı olan asamblede aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 140'tan fazla ülkenin sunduğu tasarı bugün ele alınmıştı.

ABD dahil hiçbir ülkenin itiraz etmediği tasarıda, salgına karşı küresel çapta alınan önlemlerin, "bağımsız, tarafsız ve kapsamlı bir değerlendirmeye" tabi tutulmasını öngören tasarı, oy birliğiyle kabul edilmişti.

Dün başlayan 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuşma yapmıştı.


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