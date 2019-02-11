72 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 72 teröristi etkisiz hale getirdiği ve çok sayıda sığınağın da imha edildiği belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle;

Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri -30 dereceye varan soğuklar ve sert kış koşullarına rağmen düzenlediği operasyonlar ile terör örgütünün kırsal alandaki kış üstlenmesini sekteye uğrattı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlenen 10 bin 659 operasyonda, 72 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda sığınak da imha edildi. Bu sığınaklardaki mühimmat ve yaşam malzemelerine ise el konuldu.