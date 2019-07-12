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717 yıllık ahşap cami dimdik ayakta

Samsun’un Çarşamba ilçesi Ordu Köyü Mahallesi’nde 14.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:20
717 yıllık ahşap cami dimdik ayakta

Samsun’un Çarşamba ilçesi Ordu Köyü Mahallesi’nde 14. yüzyılda Taceddinoğulları Beyliği tarafından yapılan "Ordu Köyü Camisi", 7 asrı aşkın süredir dimdik ayakta duruyor.


Çarşamba ilçesinde bulunan ve 1302 yılında Taceddinoğulları Beyliği tarafından yapıldığı belirtilen tarihi ahşap cami, adeta yıllara meydan okuyor. Bundan 2 yıl önceye kadar sadece cuma namazlarının kılındığı cami, yapılan restorasyonun ardından turizme açıldı.


Taceddinoğulları Beyliği, merkezinin Niksar’dan taşınması üzerine Canik Dağı üzerindeki tepelerde konuşlanmıştı. Bu tepelerden birinde bulunan Ordu Köyü Camisi ise 1302 yılında yapıldı. 717 yıl önce tamamen ahşap işçiliğe sahip cami, üç yönden sarılı olduğu revaklarla etkileyici bir görünüme sahip. Çarşamba Belediyesi tarafından restorasyon edilen cami turizme kazandırıldı.


Mahalle sakinleri, 2 yıl öncesine kadar sadece cuma namazlarında ibadete açılan cami yerine mahallede bulunan ve yeni yapılan diğer 2 camide ibadetlerini gerçekleştiriyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:20
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