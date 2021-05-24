700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında

Konfederasyonların mali ve sosyal hakları içeren taleplerini kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmasıyla pazarlık süreci başlayacak. Görüşmeler, 700 binden fazla işçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türkİş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Kurulan komisyonlarla üye sendikalarının görüşlerini toplayan konfederasyonlar, daha sonra mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı. Taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi, zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması da dahil tüm talepler kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilecek. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayacak pazarlık sürecinin yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor. Milyonlarca memurun maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 6. Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos`ta başlayacak. İşçilerin alacakları zam bu görüşmeleri şekillendirecek.