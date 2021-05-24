  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'li generaller Öcalan'ın manevi oğluyla görüştü!
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak? İşte cevabı
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit!
Ekonomi 700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında
Ekonomi

700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında

Türk-İş ve Hak-İş, yüz binlerce kamu işçisinin ücretine 2021-2022’de yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi ortak taleplerini belirledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 09:56:00 -
700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında

Konfederasyonların mali ve sosyal hakları içeren taleplerini kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmasıyla pazarlık süreci başlayacak. Görüşmeler, 700 binden fazla işçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türkİş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Kurulan komisyonlarla üye sendikalarının görüşlerini toplayan konfederasyonlar, daha sonra mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı. Taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi, zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması da dahil tüm talepler kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilecek. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayacak pazarlık sürecinin yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor. Milyonlarca memurun maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 6. Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos`ta başlayacak. İşçilerin alacakları zam bu görüşmeleri şekillendirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li Fox News bile 15 Temmuz'u itiraf etti
Gündem

ABD'li Fox News bile 15 Temmuz'u itiraf etti

Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ABD merkezli FOX News kanalında FETÖ'cülere açık bir şekilde destek verilmesine rağmen CH..
Tartışmalara neden olan gelişme! Müslüman ülkeden İsrail ile normalleşme kararı
Dünya

Tartışmalara neden olan gelişme! Müslüman ülkeden İsrail ile normalleşme kararı

Asya ülkesi Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan'ın ardından İsrail ile normalleşme kararı aldı.
Ülke lideriyle yaptığı basın toplantısında Kamala Harris'ten tepki çeken hareket!
Dünya

Ülke lideriyle yaptığı basın toplantısında Kamala Harris'ten tepki çeken hareket!

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonunda Jae-in'in elini ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay