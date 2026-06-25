70 milyonu bu yüzden mi verdi? İP’li Kocamaz’ın FETÖ travması

ANALİZ HABER

Tüm Türkiye, kendilerini polis ve "Mersin TEM Müdürü" olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının hedefi olan İYİ Parti Mersin milletvekili Burhanettin Kocamaz’ın kaptırdığı 70 milyon TL’yi konuşurken, İP’li vekilin geçmişi merak konusu oldu. Uzun yıllar yerel yönetimlerde görev alan ve henüz 17 yaşındaki iki velede “FETÖ soruşturması” bahanesiyle bir servet kaptıran İP’li Burhanettin Kocamaz’ın geçmişinde ağır FETÖ travmaları tespit edildi. İP’li Kocamaz’ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde FETÖ soruşturmasında ‘tanık’ olduğu, belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ayhan Eker’in ise kendisini telefonla arayan ve polis olarak tanıtan kişilere, FETÖ soruşturması bahanesiyle belediye personelinin tüm bilgilerini gönderdiği ortaya çıktı.

BU İLK DOLANDIRILMA DEĞİL

7 Mart 2017’de gerçekleşen veri sızıntısı skandalında, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ayhan Eker’i cep telefonundan arayan ve adının Mustafa olduğunu söyleyen kişi, Fethullah Gülen Cemaati mensuplarının haberleşme ağı olarak kullandığı Bylock araştırması için personelin tamamının TC kimlik ve cep telefonu numarasını içerir listenin güncellenerek acilen verilmesini istedi. Daire Başkanı Eker ise hiçbir araştırma yapmadan ve resmi bir yazı talep etmeden kadrolu 2 bin 800 memur ve işçinin kişisel verilerini cep telefonu ile WhatsApp üzerinden, kendisini arayan kişiye iletti. Arkasından emniyet mensuplarının yaptığı araştırmada, bu talebin herhangi bir resmi makamdan yapılmadığı, telefon kaydının Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde çıktığı saptandı. Yaşanan veri sızıntısının ardından açıklama yapan dönemin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, personel bilgilerinin ele geçirilmesiyle ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca da açılan idari soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

FETÖ SORUŞTURMASINDA “TANIK”TI

Kocamaz yine 2017 yılında, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen soruşturmada “tanık” olarak dinlenmişti. Darbe girişimi sonrası projektörlerin üzerine çevrildiğini ve apaçık ortada kaldıklarını belirten Kocamaz, çok sayıda belediye çalışanın gözaltına alındığı operasyon ile ilgili daha sonra şunları anlatmıştı:

“Belediyeye ve şahsıma düşmanlık besleyen bir internet sitesinin yöneticileri M. G. ve A. Ş. isimli kişiler ile birlikte hareket ettikleri emniyette görevli eski istihbarat şube müdürü U. F. S. ile eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Y. G. hayali olaylar yarattı. Gözaltı ve sorgu döneminde yaşananlar, olayların hepsi düzmece idi. Bize görev bakımından yakın olan kişilere sürekli sorular sordular; ‘Başkanı ver, sen git’ telkinlerinde bulunarak üzerinde çalışma yürüttüler. İfadeler sırasında bize zarf attılar ancak ‘Bizim korkumuz da yok, verilmeyecek hesabımız da yok’ diyerek teklifleri geri çevirdik. Bazı kişilere nasıl korku saldıklarını biz biliyoruz.”

BİR SIZINTI DA GÖNÜLDEN GELMİŞ

“FETÖ” ismini duyar duymaz 10 kilogram altın, 2.375.000 Türk Lirası, 68.000 ABD Doları ve 1.900 Euro değerinde varlığı "Bayrak" parolası eşliğinde çanta içinde dolandırıcılara teslim eden İP’li Kocamaz’ın bir sızıntısı da gönülden olmuş. “15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin ardından yaptığı açıklamada “Türkiye direkten döndü” diyen ve “Ülkücüden Apocu da olmaz, FETÖ’cü de olmaz. Elimizde ‘FETÖ ölçer’ cihazı yok ki... Suçlu varsa cezasını çeksin. Bu ülkeye ihanet eden bedelini öder. Halkın bu mücadelesi sadece Türkiye’de değil, dünyada da ihtilalleri bitirdi” şeklinde beylik laflar eden Kocamaz’ın kaleme aldığı ve duygu dünyasını yansıttığı kitabına “Gönlümden Sızıntılar” ismini vermesi kötü bir tesadüf olarak değerlendirdi. Yine kitap kapağında kullanılan yazı fontu ile FETÖ’nün kapatılan paçavralarından “Sızıntı” dergisinin fontunun benzeşmesi de dikkatlerden kaçmadı.