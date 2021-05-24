7 ülke İHA'larla yakından ilgileniyor

Türk silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) Libya ve Suriye’den sonra Dağlık Karabağ’da yazılan destanın ardından birçok ülkenin ilgisi arttı.

Dünyanın dört bir yanından takip edilen milli imkanlarla üretilen SİHA'lara ilgi giderek büyüyor. Polonya'nın Bayraktar TB2'yi satın alacağını açıklamasının ardından yerli ve millî SİHA’ların hangi ülkeler tarafından kullanıldığı ve hangi ülkelerin ilgi gösterdiği de gündeme geldi.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Libya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılırken; Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Fas, Malezya, Kazakistan ve Pakistan ise bu sistemlere yoğun bir ilgi gösteriyor.

Suriye ve Kuzey Irak’taki terörle mücadele operasyonlarına önemli katkı sağlamanın yanı sıra, Libya ve Karabağ zaferinde ‘denge değiştirici vurucu güç’ olarak öne çıkan Bayraktar TB2’nin yakın zamanda Polonya silahlı kuvvetlerinin envanterine girmesi bekleniyor. 24 adet Bayraktar TB2 alacak olan Polonya, böylece Türkiye’den TB2 satın alan ilk NATO ve AB üyesi olmuş olacak.

Türk SİHA’ları Polonya’nın envanterine girmesiyle birlikte Avrupa semalarında da boy gösterecek.

Bayraktar TB2’nin yanı sıra TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-S, Vestel Savunma’nın ürettiği Vestel Karayel Silahlı İHA’ları da birçok ülkenin gündeminde. ANKA-S Tunus ve Vestel Karayel ise Suudi Arabistan tarafından kullanılıyor.

2000'li yıllarda ABD'nin Predator ve Repaer SİHA'larını satmamasının ardından Ankara, buna karşılık olarak kendi SİHA'larını geliştirmek için adımları hızlandırmasının ardından bugün Türkiye'de çok sayıda İHA ve SİHA üretilmiş bulunuyor. TSK ve güvenlik güçlerinin etkin bir şekilde kullandığı Türk SİHA'larına dünya kamuoyunun ilgisi her geçen gün artıyor.

Birçok ülkenin milli SİHA'lara ilgi göstermesinin başında maaliyet, fiyat, performans ve etkinlik ile sahadaki başarısı gösteriliyor. Savunma uzmanlar yerli sistemlerin Libya, suriye ve Karabağ'daki çatışmalarda kendini sahada kanıtlama fırsatı bulduğunu ve ABD SİHA'larına göre daha başarılı olduğu görüşünü vurguluyor.

İnsansız hava araçları özellikle sınır ötesi harekatlarda TSK'nın gözü, kulağı ve vurucu gücü görevini üstleniyor. TSK ve güvenlik güçlerine keşif ve gözetleme, istihbarat sağlama gibi alanlarda kolaylık sağlayan ve operasyonların başarısını artıran İHA'lar taarruz amaçlı da kullanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi