7 Temmuz Salı güncel altın fiyatları || Çeyrek, gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
7 Temmuz altın fiyatları dünkü fiyatlara göre bir hayli yüksek. Bugün 393 liradan işlem gören gram altın, Temmuz ayına girmeden önce 385 liradan işlem görüyordu. Bir haftada büyük bir artış yaşayan altın fiyatlarının güncel listesi haberin detayında saklı! Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, burma bilezik ve cumhuriyet altını bugün ne kadar? Altın canlı döviz fiyatlarındaki son durum ne? İşte 7 Temmuz Salı 2020 güncel son dakika altın fiyatları...
7 Temmuz Salı 2020 günü güncel altın fiyatları listesi, aşağıda önce alış fiyatı, daha sonra satış fiyatı olacak şekilde yer alıyor.
GRAM ALTIN
- 393,44
- 393,53
22 AYAR BİLEZİK
- 359,30
- 360,30
CUMHURİYET ALTINI
- 2.549,80
- 2.569,50
YARIM ALTIN
- 1.275,10
- 1.289,90
ÇEYREK ALTIN
- 637,60
- 645,80
REŞAT ALTIN
- 2.582,77
- 2.602,85
22 AYAR ALTIN
- 356,20
- 369,98
18 AYAR ALTIN
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN
- 220,41
- 255,84
BİR ÖNCEKİ GÜNÜN ALTIN FİYATLARI İÇİN;