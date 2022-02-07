7 Şubat 1997: Rektörlerden Darbeci Baskısı

İstanbul’daki üniversitelerin öğretim üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak isteyenlerle mücadele edeceklerini açıkladı. Rektörler komitesi de yayınladığı deklarasyonda, hükümete sert uyarılarda bulundu. Deklarasyonu YÖK Başkanı Kemal Gürüz okudu.

Rektörler bir yandan Hükümetle mücadele ederken bir yandan da bilim adına kurulmuş üniversitelerde öğretim üyelerini taciz ve tasfiye ile meşguldüler.





28 Şubat Darbe mağduru Prof.Dr. Ağırakça, 28 Şubat'ta kendisini çok ezdikleriniüniversitenin kapısından dışarı atıldığını, odasının kapatıldığını ve kitaplarının paketlenmek suretiyle üniversitenin önüne konulduğunu (Ağırakça,2014)söyledi.

Bir başka 28 Şubat Darbe mağduru Prof. Dr Mustafa Acar da yaşadıklarını şöyle anlatıyor: Bu dönemde (2000-2008) kişisel olarak maruz kaldığım mağduriyetler arasında şunları sıralayabilirim: Kendi üniversitemde kadro verilmemesi; başka bir üniversiteye geçmem için muvafakat verilmemesi; başka bir üniversitede yarı-zamanlı ders vermem için izin verilmemesi; bildiri sunarak katıldığım pek çok bilimsel etkinliğe maddi destek verilmemesi; Doçent ünvanım olduğu halde yazışmalarda “Yardımcı Doçent” ünvanının kullanılmaya devam edilmesi; ünvan alan emsallerime cüppe giydirilirken dışlanmam; yine Doçent olduğum halde, -YÖK Genel Kurulu’nun aksi yöndeki kararına rağmen- Yardımcı Doçentliğe yeniden atanırken Jüri raporları istenmesi… Bu anlamda yurtdışından doktorayı bitirip mecburi hizmet borcumu ödemek üzere döndükten sonra 11 yıl görev yaptığım üniversitemde sözkonusu 11 yılın yaklaşık sekiz buçuk yılı taciz ve psikolojik eziyet içinde geçmiştir. Kadro verilmemesinden kaynaklanan yüklü miktarda bir maddi kaybım da sözkonusudur. (Acar,2014)





7 Şubat 2012: Paralel Yapıdan MİT Kumpası

Devlet içinde yuvalanmış paralel yapı, iktidara karşı hazırladığı planlar için düğmeye bastı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile eski Müsteşar Emre Taner ve Yardımcısı Afet Güneş, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

7 Şubat'ta Özel Yetkili Savcı Sadrettin Sarıkaya'nın talimatıyla ifadeye çağrılan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Başbakan Tayyip Erdoğan'a ulaşamayınca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aradığı ve Gül'ün "İfadenizi verin, problem çıkmaz" dediğini öne sürdü. Olayın gerçekleştiği sırada ameliyatta olması beklenen Erdoğan ise talimattan haberdar olunca ve Fidan'ı telefonla arayarak "Gitme" diyerek soruşturmayı engellemişti.





Fidan'ın ifade vereceği saatler, Başbakan'ın ameliyat için narkozlu olduğu zamana denk gelecekti. Ameliyat saati son anda değişti. Erdoğan, Fidan'la bu görüşmesi sonrası ani bir hamle yaptı. AK Parti grubuna hasta yatağından talimat verdi. Hemen bir yasa teklifi hazırlandı.MİT görevlilerinin ifadesinin alınması doğrudan Başbakan'ın iznine bağlanıyordu. Teklif jet hızla yasalaştı. Ve MİT'çiler ifade vermeye gitmedi(Türkiye, 2014).





7 Şubat 2006: Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral İlhami Erdil'in ordudan ihraç edilmesi



Genelkurmay Askeri Mahkemesi, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli oramiral İlhami Erdil'i ''haksız mal edinmekten'' 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.







Satın aldığı iki gayrimenkulün zor alımına karar verilen Erdil'in TSK'dan çıkarılması kararlaştırıldı.



