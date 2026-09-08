7 kişinin öldüğü Dilovası yangını davasında kamu görevlileri ilk kez hakim karşısında

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik dolum tesisi yangınına ilişkin davanın dördüncü celsesi, Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda başladı. Kamu görevlileri hakkında hazırlanan dosya, fabrika sahipleri ve yöneticilerinin yargılandığı ana dosyayla birleştirildi; aralarında belediye başkan yardımcısı ile eski ve mevcut müdürlerin bulunduğu 7 kamu görevlisi mahkemede ilk kez dinlenecek.

Duruşma öncesinde cezaevi kampüsü önünde toplanan hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatlar ve sendika temsilcileri açıklama yaptı. Aileler sorumluların cezalandırılmasını isterken, avukatlar kamu görevlileri yönünden yürütülen soruşturmanın eksik olduğunu savundu.

Ünder: 34 görev ve sorumluluk alanı için suç duyurusunda bulunduk

Maktul ailenin avukatlarından Saruhan Efe Kadayıfçı, "7 işçinin ölümüne sebep olan kamu görevlileri şu anda dosyaya eklenmiş durumda. Kamu görevlileri eksik iddianameyle, sadece belediye yetkilileriyle şu anda sanık olarak yargılanıyor" dedi. Kadayıfçı, avukatlar, sendikalar ve aileler olarak hem kendi canları için hem de benzer olayların bir daha yaşanmaması, işçilerin canına kast edilmemesi için duruşmayı takip edeceklerini söyledi.

Kamu görevlileriyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirten ailelerin avukatlarından Mürsel Ünder, "Bu sanıkların 4'ü yapı kontrol müdürlüğü silsilesi içerisinde görevi olan kişiler, 2 kişi zabıta müdür vekili ve Dilovası belediye başkan yardımcısı var" diye konuştu. Sorumluluk zincirinin eksik tespit edildiğini savunan Ünder, "Teşkilat yapısı içerisindeki toplam 34 tane görev ve sorumluluk alanıyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Soruşturmanın çok çok eksik olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Duruşma öncesinde yaşanan tartışmaya değinen Ünder, "Biz bugün kapının girişinde 'Şov yapıyorsunuz' diye hadsizce konuşan kişilere tek tek o parfüm şişelerini de soracağız, o tahsis edilen araçları da soracağız, o gizli ortaklık ilişkilerini de soracağız" ifadelerini kullandı; en alt düzeyden en üst düzeye kadar tüm sorumlulardan hesap soracaklarını dile getirdi.

"Bugün kızımın doğum günü. Adalet istiyoruz"

Hayatını kaybeden Songül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut, "Hem sinirliyim hem çok üzgünüm. Adalet istiyorum" dedi. Dışarıda olan ve daha yargılanacak sorumluların bulunduğunu söyleyen Bulut, onların da en ağır cezayı almasını istedi.

Cansu Esatoğlu'nun babası İbrahim Esatoğlu, kamu görevlilerinin kendilerine "Siz şov yapıyorsunuz" dediğini aktardı. Görevlilerin "koli koli" parfüm alıp gittiğini öne süren Esatoğlu, Adalet Bakanı'na seslenerek "Kamu görevlileri tutuklansın. Kimse serbest kalmasın, hepsi yargılansın ve en ağır cezayı alsınlar" dedi.

Yangında hayatını kaybeden Tuğba Taşdemir'in doğum gününün duruşma gününe denk gelmesi nedeniyle cezaevi kampüsü önünde duygusal anlar yaşandı. Tuğba Taşdemir'in annesi Saliha Taşdemir, "Bugün kızımın doğum günü. Adalet istiyoruz" dedi.

Nisa Taşdemir'in annesi Altun Taşdemir ise gözyaşları içinde konuştu: "10 aydır ağlıyoruz. İçimdeki acı dinmiyor. Sesimizi duyun artık, yeter." Tesiste yangın merdiveni bulunmadığını söyleyen Taşdemir, "Çıkacakları yer yoktu, yangın merdiveni yoktu. Merdiven olsaydı çocuklarımız içerden çıkardı" dedi ve "Doğum günü kutlu olsun Tuğba" diye seslendi.

İddianamede 22 yıl 6 aya kadar hapis talebi

İddianamede eski İmar ve Şehircilik Müdürü H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürü C.S., Yapı Kontrol Müdürleri S.S. ve M.T., Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski Zabıta Müdürü C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma kapsamında 7 kamu görevlisi 26 Haziran'da tutuklanmış, şüphelilerden C.T. ile N.B. 2 Temmuz'da yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Davanın 21 Temmuz'daki üçüncü celsesinde İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Ali Osman Akat, Gökberk Güngör ve Abdurrahman B.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.