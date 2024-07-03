7 farklı dilde Mert Günok'un muhteşem kurtarışı!

Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok, uzatma dakikalarının son saniyelerinde skor 2-1'ken Avusturyalı futbolcu Prass'ın sol kanattan ortasında Baumgartner'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunu mükemmel bir refleks ile çıkardı.

Bu pozisyonun gol beklentisi 0.94 olarak açıklandı. Penaltıların gol beklentisinin dahi 0.75 olarak kabul edildiği oranda Mert'in olağanüstü kurtarışı sosyal medyada da çok konuşuldu.