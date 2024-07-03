7 farklı dilde Mert Günok'un muhteşem kurtarışı!
TRT'de ekranlara gelen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız çeyrek finale yükselirken Mert Günok uzatma dakikalarında yaptığı kurtarışla güne damga vurdu.
Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok, uzatma dakikalarının son saniyelerinde skor 2-1'ken Avusturyalı futbolcu Prass'ın sol kanattan ortasında Baumgartner'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunu mükemmel bir refleks ile çıkardı.
Bu pozisyonun gol beklentisi 0.94 olarak açıklandı. Penaltıların gol beklentisinin dahi 0.75 olarak kabul edildiği oranda Mert'in olağanüstü kurtarışı sosyal medyada da çok konuşuldu.
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