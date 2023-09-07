7 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (7 Eylül 2023) sunuyoruz...
ثُمَّ قٖيلَ لِلَّذٖينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla
"Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir: “Tadın bitmeyen azabı! Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz?"
(Yûnus Suresi- 52) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Âyette, onlar için söz konusu azabın sürekliliği ve bunun kendi olumsuz tutum ve davranışlarının bir sonucu olduğu bildirilmekte.
ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Kim müminin öldürülmesinde yarım kelimeyle olsun (katile) yardım ederse, alnının üzerine 'Allah'ın rahmetinden ümitsiz' ibaresi yazılı olduğu halde Aziz ve Celîl olan Allah'a kavuşur."
Kaynak: İbn Mâce, Diyat, 1
GÜNÜN SÖZÜ:
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