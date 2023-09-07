7 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





ثُمَّ قٖيلَ لِلَّذٖينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



"Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir: “Tadın bitmeyen azabı! Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz?"

(Yûnus Suresi- 52) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Âyette, onlar için söz konusu azabın sürekliliği ve bunun kendi olumsuz tutum ve davranışlarının bir sonucu olduğu bildirilmekte.



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Kim müminin öldürülmesinde yarım kelimeyle olsun (katile) yardım ederse, alnının üzerine 'Allah'ın rahmetinden ümitsiz' ibaresi yazılı olduğu halde Aziz ve Celîl olan Allah'a kavuşur."



Kaynak: İbn Mâce, Diyat, 1





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