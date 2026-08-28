7. Esenler Film Festivali: “Kısa Film Yapım Desteği” başvuruları başladı

7. Esenler Film Festivali kapsamında ulusal kısa film sektörünü desteklemek amacıyla gerçekleştirilen “Kısa Film Yapım Desteği” bölümü başvuruları başladı. Başvurular için son tarih, 15 Ekim 2026 olarak belirlendi.

Esenler Belediyesi tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenen Esenler Film Festivali, bu yıl 11-15 Aralık tarihleri arasında 7. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen “Kısa Film Yapım Desteği” bölümü başvuruları başladı. Başvurular için son tarih, 15 Ekim 2026 olarak belirlendi.

600 BİN TL ÖDÜL DAĞITILACAK

Kısa film alanında yeni yetenekleri teşvik etmek ve bu alandaki çalışmaları desteklemek amacıyla her yıl gerçekleştirilen “Kısa Film Yapım Desteği” kategorisinin ödül miktarı artırıldı. Destekler kapsamında bu yıl toplam 600 bin TL nakdî ödül dağıtılacak. Başvurular arasından ön jüri tarafından seçilecek 10 proje, finalde büyük ödüller için yarışacak. Ana jüri değerlendirmesi sonucunda seçilecek üç projeye ayrı ayrı 200 bin TL nakdî destek verilecek.

Finale kalan projeler arasından seçilecek yapımlara nakdî desteğin yanı sıra çeşitli ayni ödüller de sunulacak. Bu kapsamda İstenci Film Prodüksiyon Ekipman Desteği, Floodpost Color Desteği, Floodpost Kurgu Desteği, Holylight Işık Ekipman Desteği ve Nova Sound Ses Desteği olmak üzere beş farklı alanda destek sağlanacak.

BAŞVURULAR 15 EKİM’DE SONA ERECEK

Türkiye’den yapımcı ve yönetmenlerin katılabileceği “Kısa Film Yapım Desteği” bölümünde tema ve tür sınırlaması bulunmuyor. Proje aşamasındaki kısa film senaryolarıyla yapılacak başvurular, Esenler Film Festivali’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Başvurular 15 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Festival ise 11-15 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.