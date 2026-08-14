Bakan Ersoy’dan Hacı Bektaş-ı Veli’nin ocağından birlik mesajı! İnsanlığın reçetesi açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli Anma Programı’na katıldı. Program öncesinde Horasan Erenler Dergâhı Cemevi ile Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhı ve Türbesi’ni ziyaret eden Ersoy, ardından da esnafla bir araya geldi. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ile AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç'ın da yer aldığı, açılış Gülbangı ile başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu mesajı okundu: "Birlik, beraberlik ve barışın simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’yi ebediyete irtihalinin 755. Yıl Dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri’nin insanı, merhameti, şefkati, kardeşliği yücelten mesajları birer rehberdir. 72 millete bir nazarla bakmamızı tavsiye eden bu mesajlara sıkı sıkıya sarılarak, milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin, “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bu topraklar, geçmişte olduğu gibi bugün de büyük gönül erenlerinin, Hak dostlarının iyiliği ve güzeli öğütleyen mesajlarına sahip çıkacak, dün olduğu gibi bugünde ve gelecekte de barış, huzur ve birlikte yaşama kararlılığını ilelebet muhafaza edecektir. “Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır” diyerek Hacı Bektaş Veli irfanı etrafında bir araya gelen herkese şükranlarımı sunuyorum. Eserleri, nasihatleri ve mesajlarıyla her zaman yol göstericilerimiz arasında yer alan Hacı Bektaş-ı Veli ve tüm gönül erenlerini rahmetle yâd ediyorum. Anma etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum."