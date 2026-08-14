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Bakan Ersoy’dan Hacı Bektaş-ı Veli’nin ocağından birlik mesajı! İnsanlığın reçetesi açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım! Tansiyon çok yüksek! Suudi Arabistan vuruldu Mide bulandıran haber! Antalya'da uygunsuz koşullarda 1 ton gıda ürünü ele geçirildi Avrupa'nın göbeğinde 2 patlama birden Milli Savunma Bakanı Güler, yeni mezun bordo berelilere hitap etti: Türk Özel Kuvvetleri dünyanın en elit birliklerinden biridir! Dünya devleri peşinde ama laboratuvarda bile kopyalanamıyor! Devler kafayı bakın neye taktı Uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçek! Osman Müftüoğlu açık açık anlattı: 120 yıl yaşam...
Kültür Sanat
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Bakan Ersoy’dan Hacı Bektaş-ı Veli’nin ocağından birlik mesajı! İnsanlığın reçetesi açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım!

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Bakan Ersoy’dan Hacı Bektaş-ı Veli’nin ocağından birlik mesajı! İnsanlığın reçetesi açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Hakk’a yürüyüşünün 755’inci yıl dönümü kapsamında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen anma programına katıldı. Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğretisinin bugün de yol gösterdiğini vurgulayan Ersoy, ırkçılık, ötekileştirme ve hoşgörüsüzlüğün küresel düzeyde insanlığın belini büktüğünü belirterek “İnsanlığa gereken reçete açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım” dedi.

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Foto - Bakan Ersoy’dan Hacı Bektaş-ı Veli’nin ocağından birlik mesajı! İnsanlığın reçetesi açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli Anma Programı’na katıldı. Program öncesinde Horasan Erenler Dergâhı Cemevi ile Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhı ve Türbesi’ni ziyaret eden Ersoy, ardından da esnafla bir araya geldi. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ile AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç'ın da yer aldığı, açılış Gülbangı ile başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu mesajı okundu: "Birlik, beraberlik ve barışın simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’yi ebediyete irtihalinin 755. Yıl Dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri’nin insanı, merhameti, şefkati, kardeşliği yücelten mesajları birer rehberdir. 72 millete bir nazarla bakmamızı tavsiye eden bu mesajlara sıkı sıkıya sarılarak, milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin, “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bu topraklar, geçmişte olduğu gibi bugün de büyük gönül erenlerinin, Hak dostlarının iyiliği ve güzeli öğütleyen mesajlarına sahip çıkacak, dün olduğu gibi bugünde ve gelecekte de barış, huzur ve birlikte yaşama kararlılığını ilelebet muhafaza edecektir. “Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır” diyerek Hacı Bektaş Veli irfanı etrafında bir araya gelen herkese şükranlarımı sunuyorum. Eserleri, nasihatleri ve mesajlarıyla her zaman yol göstericilerimiz arasında yer alan Hacı Bektaş-ı Veli ve tüm gönül erenlerini rahmetle yâd ediyorum. Anma etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum."

#2
Foto - Bakan Ersoy’dan Hacı Bektaş-ı Veli’nin ocağından birlik mesajı! İnsanlığın reçetesi açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da programda yaptığı konuşmada; Hacı Bektaş-ı Veli’nin düşünce ve irfan mirasına, birlik ve beraberlik anlayışına ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Ersoy, Hünkâr’ın ocağında yeniden cem olunduğunu belirterek “Dileğimiz odur ki bu cem halkası daim olsun, yeni canlarla büyüyüp genişlesin, ateşinde, alazında herkes nasibince pişip hamlığından kurtulsun.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bakan Ersoy’dan Hacı Bektaş-ı Veli’nin ocağından birlik mesajı! İnsanlığın reçetesi açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım!

Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Ara, bul” öğüdüne dikkat çeken Bakan Ersoy, bu iki kelimenin ortaya bir irade koymaya, aklı kullanmaya, sorgulayıp doğruya ulaşmaya bir çağrı olduğunu belirtti. Ersoy, bunun aynı zamanda sürekli öğrenmeye, sürekli gelişmeye, sürekli ilerlemeye teşvik olduğunu ifade ederek kişinin arayışa önce kendinde başlaması, önce kendini bilmesi ve özüne vâkıf olması gerektiğini söyledi.

#4
Foto - Bakan Ersoy’dan Hacı Bektaş-ı Veli’nin ocağından birlik mesajı! İnsanlığın reçetesi açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım!

Medeniyetimizin bu ilim makamına ulaşmış nice neferleri sayesinde üç kıta yedi iklime yayıldığını belirten Ersoy, “Ecdadın başarısının sırrı toprakları, şehirleri fethetmekten öte insanı fethetmekte, kalplerin kapısını açmakta, gönül yurdunun toprağına kök salmakta yatmaktadır.” dedi. Hünkâr Hacı Bektaş’ın bu irfan silsilesinin bir halkası ve bu deryanın Anadolu’ya vuran engin bir dalgası olduğunu ifade eden Ersoy, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Anadolu’ya geldiği dönemin Moğol akınlarının gölgesinde umutsuzluğun gönüllere zincir vurduğu, korkunun aklı galebe çaldığı ve fesat ateşinin harlandığı bir dönem olduğunu anlattı.

#5
Foto - Bakan Ersoy’dan Hacı Bektaş-ı Veli’nin ocağından birlik mesajı! İnsanlığın reçetesi açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım!

Bakan Ersoy, “Şimdi şöyle dönüp bir baktığımızda sanki 13’üncü yüzyıl Anadolu’su bugünün dünyasına aksetmiş gibidir.” diyerek o yıllarda bu topraklara sirayet etmiş nefsî hastalıkların bugün ırkçılık, ötekileştirme ve hoşgörüsüzlükle şiddetini artırdığını, küresel düzeyde insanlığın belini büker hâle geldiğini belirtti. Ersoy, “O halde hastalık belli, şifa da şifacı da bellidir. İnsanlığa gereken reçete açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım.” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Bakan Ersoy’dan Hacı Bektaş-ı Veli’nin ocağından birlik mesajı! İnsanlığın reçetesi açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım!

Hacı Bektaş-ı Veli’nin mirasının kültür hazinemizin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, insanı yaşatmayı merkeze alan, gönül yapmaktan, hak ve adaletten, paylaşmaktan ve birlikte yaşamaktan ödün vermeyen öğretisinin bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ettiğini söyledi. Ersoy, “Biz bugün bu çatı altında ‘Birlik için sözümüz var’ diyorsak ayrı gayrımız olduğu için değil tam aksine bir ve beraber olduğumuz ve bunu korumanın iradesini taşıdığımız içindir.” dedi. Dertlerinin bu iradeyi herkesle paylaşmak, vicdanları kanatan yaralara ve acılara merhem olmak olduğunu ifade eden Ersoy, “Üzerimizdeki emanet coğrafi sınırların, dillerin, kültürlerin ötesindedir, üstündedir. Anlatmak, ulaştırmak, paylaşmak boynumuza borçtur.” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Bakan Ersoy’dan Hacı Bektaş-ı Veli’nin ocağından birlik mesajı! İnsanlığın reçetesi açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım!

Kültürün daima sahiplenilip yaşatılması, irfanın paylaşılarak gönüllerin aydınlatılması gerektiğini belirten Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak medeniyet mirasının korunmasını, yaşatılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını temel sorumluluklardan biri olarak gördüklerini söyledi. Ersoy, “Alevi-Bektaşi kültürü; deyişleriyle, nefesleriyle, semahlarıyla, musikisiyle, erkânıyla, ocak sistemiyle ve sözlü geleneğiyle Anadolu’nun en köklü kültürel miraslarından biridir.” dedi. Bu mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılması, kayıt altına alınması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirten Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının yürüttüğü faaliyetlerin de bu kadim mirasın doğru anlaşılması ve güçlü biçimde geleceğe taşınması bakımından büyük önem taşıdığını ifade etti.

#8
Foto - Bakan Ersoy’dan Hacı Bektaş-ı Veli’nin ocağından birlik mesajı! İnsanlığın reçetesi açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım!

Bakan Ersoy, “Bu bilinçle can cana, omuz omuza yol almaya, birbirimizi sahiplenmeye, gönüller inşa ve ihya etmeye devam edeceğiz. Bu kutlu yola revan olan herkesin de yanında olmayı sürdüreceğiz.” dedi. Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nin hazırlanmasında emeği geçen Nevşehir Valiliğine, Hacıbektaş Belediyesine, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür eden Ersoy, Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli ile Anadolu’nun bütün gönül erlerini rahmet, minnet ve şükranla yâd etti. Bakan Ersoy, anma programının milletin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olması temennisinde bulundu. Program kapsamında Hünkâr Senfonisi ile Erdal Akkaya ve Elif Buse Doğan konserleri de yer aldı.

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