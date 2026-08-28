İtalyanlara karşı bu teklifi yaptılar bekliyor: Rafael Leao'da son umut: O kadar ciddiler ki...

Galatasaray’ın 12 milyon euro'luk cazip teklifi Rafael Leão’nun kafasını karıştırırken Aston Villa’nın 8 milyon euro'luk önerisi de masasında duruyor. Sarı-kırmızılılar mali açıdan bir adım önde. Ancak diğer tarafta da Premier Lig’in ışıltısı var. Premier Lig’i hedefleyen 25 yaşındaki yıldız, Aston Villa’nın önerdiği ilk maaşı yetersiz buldu. İngiliz ekibinin teklifini artırmasını bekleyen Leão, Galatasaray seçeneğini de masada tutuyor.