İtalyanlara karşı bu teklifi yaptılar bekliyor: Rafael Leao'da son umut: O kadar ciddiler ki...
Galatasaray'ın transfer pazarında şu anda en çok ciddi şekilde ilgilendiği Portekizli yıldız için son ana kadar beklenme kararı alındı...
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Galatasaray'ın transfer pazarında şu anda en çok ciddi şekilde ilgilendiği Portekizli yıldız için son ana kadar beklenme kararı alındı...
AC Milan’dan ayrılması kesinleşen Rafael Leão, Galatasaray’a mı gidecek, yoksa Aston Villa’yı mı tercih edecek? İtalyan devi, Galatasaray ve Aston Villa’dan gelen teklifleri kabul etti. Artık Portekizli futbolcunun bir teklifi kabul etmesini bekliyor. AC Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim bile ayrılığı duyurdu.
İtalya basınında yer alan iddialara göre, AC Milan Rafael Leão ile yolları ayırmaya kararlı. Kırmızı-siyahlı kulüp, oyuncusu için masada yer alan iki resmi teklifi de kabul etti.
Galatasaray’ın 12 milyon euro'luk cazip teklifi Rafael Leão’nun kafasını karıştırırken Aston Villa’nın 8 milyon euro'luk önerisi de masasında duruyor. Sarı-kırmızılılar mali açıdan bir adım önde. Ancak diğer tarafta da Premier Lig’in ışıltısı var. Premier Lig’i hedefleyen 25 yaşındaki yıldız, Aston Villa’nın önerdiği ilk maaşı yetersiz buldu. İngiliz ekibinin teklifini artırmasını bekleyen Leão, Galatasaray seçeneğini de masada tutuyor.
Menajeri Jorge Mendes bir oyun oynuyor. Çünkü Aston Villa’dan 4 yılda kazanacağını Galatasaray’dan 2.5 yılda kazanabilir. Ayrıca Mendes, Leão Galatasaray’ı seçerse daha büyük bir menajerlik ücretini de cebine koyacak.
İşin bir başka enteresan yönü ise İtalyan basını inatla Leão-Aston Villa transferini yazarken, ciddi İngiliz kaynaklarının hiçbirisi bu konuya değinmiyor.
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