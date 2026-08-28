Yiyin birbirinizi! Netanyahu ile Ben-Gvir arasında kavga

İsrail’de sağ partilerin seçim stratejisi, Başbakan Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir arasında krize dönüştü. Netanyahu, Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi ile Bezalel Smotrich’in Dini Siyonizm Partisi’nin ortak liste oluşturmasını istedi.

X hesabından yayımladığı videoda sağ partilerin birlikte hareket ettiğinde seçim kazandığını savunan Netanyahu, bölünmenin ise iktidarın kaybedilmesine yol açabileceğini söyledi.

Netanyahu, 1992 seçimlerinde sağ partilerin toplamda soldan daha fazla oy almasına rağmen parçalı yapıları nedeniyle yenildiğini, bunun sonucunda Oslo Anlaşmalarının imzalandığını ileri sürdü. Benzer bir tablonun yeniden yaşanabileceğini belirten Netanyahu, Ben-Gvir ile Smotrich’i bir araya getireceğini açıkladı.

Smotrich ise çağrıya, “Milli kampta birlik ve sorumluluk zamanı.” sözleriyle destek verdi.

BEN-GVİR’DEN “EİSENKOT” SUÇLAMASI

Netanyahu’nun açıklamalarına sosyal medya üzerinden karşılık veren Ben-Gvir, “Sayın Başbakan, videonuzu anlamadım.” ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, Netanyahu’yu Gadi Eisenkot ile geniş tabanlı bir “ulusal birlik hükümeti” kurabilmek amacıyla Yahudi Gücü Partisi’ni zayıflatmaya çalışmakla suçladı. Son haftalarda Netanyahu ile birkaç kez görüştüklerini aktaran Ben-Gvir, kamuoyu araştırmalarına göre Smotrich ile birleşmeleri halinde partisinin 3 ila 4 sandalye kaybedebileceğini savundu.

Sağ seçmenin oylarının en verimli biçimde değerlendirilmesi için Ofer Winter ile Smotrich’in ortak liste kurması gerektiğini ileri süren Ben-Gvir, “İsrail toprakları tehlikede. İsrail halkı tehlikede. İsrail devleti tehlikede. Eisenkot ile hükümet kurmaman için her şeyi yapacağım!” dedi.

NETANYAHU: KİŞİSEL HIRSLARINLA ÜLKEYİ RİSKE ATIYORSUN

Ben-Gvir’e yine X üzerinden cevap veren Netanyahu da “Videonu anlamadım.” sözleriyle başlayan bir paylaşım yaptı.

Ben-Gvir’in iddialarını reddeden Netanyahu, Yahudi Gücü ile Dini Siyonizm partilerinin birleşmesinin sağ kanadı zayıflatmayacağını, aksine güçlendireceğini savundu.

Smotrich’in partisinin seçim barajı sınırında bulunduğuna işaret eden Netanyahu, ortak liste kurulmaması halinde Eisenkot’un Yair Golan ve Arap partileriyle koalisyon oluşturabileceğini öne sürdü.

Ben-Gvir’in kullandığı ifadeleri tekrarlayarak İsrail’in geleceğinin tehlikede olduğunu belirten Netanyahu, aşırı sağcı bakanı kişisel siyasi hırsları uğruna ülkeyi riske atmakla suçladı.