Eski bakanın oğluna evinde silahlı saldırı: 3 kurşunla vuruldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul'un Bebek semtinde bulunan evinde silahlı saldırıya uğradı. 3 kurşun isabet eden Yılmaz ameliyata alınırken sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.
20 Kasım 1991 - 25 Haziran 1993 tarihleri arasında Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yürüten Trabzonspor eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul'daki evinde silahlı saldırıya uğradı.
BACAKLARINA SIKIP KAÇTI
Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda İstanbul'un Bebek semtindeki evinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucunda bacağından üç kurşunla vurulan Yılmaz, saldırının ardından Yeşilköy'de bulunan bir özel hastaneye götürülerek acil olarak ameliyata alındı.
İki bacağından üç kurşun ile yaralanan Yılmaz'ın ameliyatının başarıyla tamamlandığı ve sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü, saldırının ardından olaya ilişkin soruşturma başlattı.