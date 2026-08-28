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Spor Toprak Razgatlıoğlu MotoGP’de 13. kez piste iniyor
Spor

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP’de 13. kez piste iniyor

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Toprak Razgatlıoğlu MotoGP’de 13. kez piste iniyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP sezonunun 13. yarışında mücadele etmek üzere İspanya’da piste çıkacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 13. yarışı için İspanya'daki Aragon Grand Prix'inde piste çıkacak.

Aragon özerk bölgesinde bulunan 5,08 kilometrelik Aragon Pisti'nde gerçekleştirilecek etapta, yarın TSİ 11.50'de sıralama turları ve TSİ 16.00'da sprint yarışı düzenlenecek.

Yarış ise 30 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 23 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 12 etapta topladığı 14 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

 

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 240

2. Marco Bezzecchi (İtalya): 209

3. Ai Ogura (Japonya): 203

4. Marc Marquez (İspanya): 200

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 199

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